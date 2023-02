'Isekai Ojisan' fija la fecha de estreno de su episodio final en Netflix: por fin regresa el divertido anime de fantasía sobre un ex-héroe que sale de un coma

Empezó con muy buen pie, pero la emisión de 'Isekai Ojisan' ha estado bastante accidentada desde que comenzó a emitirse en verano. Durante la emisión de su primera temporada ha pasado por varios hiatos y retrasos, y el más gordo ha sido mientras esperábamos su episodio final.

En diciembre se confirmó que el aumento de casos por COVID-19 estaba retrasando la producción del anime, pero parece que el estudio Atelier Pontdarc ya ha salido del bache y podremos ver el cierre de la temporada dentro de muy poco tiempo.

La luz al final del túnel

El episodio 13 ha costado en llegar, pero parece que se emitirá en la televisión japonesa el próximo 8 de marzo, con lo que se podrá ver en Netflix a partir del día siguiente: el 9 de marzo.

Así que mientras tenemos tiempo para refrescar toda la temporada con los capítulos anteriores y llegar a tiempo para el final de la temporada. 'Isekai Ojisan' no es el único anime que ha tenido una emisión accidentada por los contagios, pero sí ha sido de los más sonados. Esta temporada también han tenido su ración de parones otras series como 'NieR: Automata ver1. 1A' y 'Kubo Won't Let Me Be Invisible', y seguramente no sean las únicas.

Por lo menos con 'Isekai Ojisan' llegamos por fin al final de la temporada, que es muy posible que no sea la última porque el manga original de Hotondoshindeiru sigue en publicación desde 2018.

El anime sigue a Takafumi y su tío, a quien atropelló un camión cuando tenía 17 años y le dejó en un coma profundo. Lo que ocurre es que en todo este tiempo no ha estado simplemente durmiendo, si no que en realidad viajó a otra dimensión y se convirtió en un héroe de fantasía. Cuando regresa, Takafumi piensa que su tío está loco, hasta que este empieza a usar sus poderes.