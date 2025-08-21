Es una de las mejores películas de deportes, y por fin el demencial partido de 'The First Slam Dunk' llega a Netflix este mismo mes

Todavía seguimos esperando que en algún momento tengamos un remake por todo lo alto de 'Slam Dunk', pero mientras tanto en 2022 el anime de baloncesto regresó a lo grande con la película 'The First Slam Dunk'.

Tanehiko Inoue, el autor del manga, se puso al frente del proyecto como director, y nos dejó un magnífico partido lleno de corazón y adrenalina que te mantiene en vilo en todo momento como pocos enfrentamientos en la cancha han conseguido.

Un partido de los que hacen historia

La película se estrenó en Japón en 2022 pero hasta 2023 no pudimos verla en los cines de 'The First Slam Dunk'. Y aunque es una de esas películas que merecen la pena ver en pantalla grande, si todavía la tenemos pendiente esta próxima semana aterriza en Netflix.

A partir del 28 de agosto podremos ver 'The First Slam Dunk' en el catálogo de Netflix, tanto en versión original en japonés como con el doblaje en castellano que realizó Selecta Visión. Ahora mismo también podemos verla en streaming a través de Movistar+, pero es una oportunidad genial para que más público pueda entrar al mundo de 'Slam Dunk' con esta fantástica película de deportes.

'The First Slam Dunk' se ambienta algún tiempo después de la historia del manga, con un partido decisivo entre el instituto Shohoku y el Shannoh en el campeonato nacional. A través de un intenso partido también conocemos la historia de Ryota Miyagi, el base del equipo, y su complicada relación con su familia tras la pérdida de su hermano.

Tanto si ya somos fans de 'Slam Dunk' como si queremos entrar de cero a uno de los mejores animes de la historia, 'The First Slam Dunk' es una parada imprescindible y que nos va a tener dando palmas con las orejas.

