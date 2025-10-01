HOY SE HABLA DE

El nuevo anime de 'Digimon' encuentra casa. Ya tenemos fecha de estreno para volver al Mundo Digital cada semana con 'Beatbreak'

Tras dos años, la franquicia de 'Digimon' regresa con una nueva entrega y el lado más oscuro del anime

Digimon Beatbreak
'Digimon' ha venido siendo muy consistente con sus estrenos, y dos años después de despedirnos de su última serie llegamos a 'Digimon: Beatbreak', la nueva entrega de la franquicia. Los primeros adelantos han ido mostrando un tono un tanto más oscuro del que hemos venido viendo, y según se va acercando el estreno en Japón vamos teniendo más detalles.

Y es que aunque en un principio se esperaba que 'Digimon: Beatbreak' terminase en otras plataformas, desde AnimeBox se han marcado un tanto fichando la nueva serie de 'Digimon' para su parrilla de estrenos de otoño. Como han confirmado desde sus redes sociales, podremos seguir el anime en simulcast cada semana según se vayan estrenando los nuevos episodios en Japón.

La emisión arranca el próximo 5 de octubre, con la temporada de anime de otoño, y los episodios estarán disponibles en la plataforma de AnimeBox cada domingo a las 16:00h. Aunque por ahora no se ha adelantado nada concreto sobre el doblaje, siendo la plataforma de Selecta Visión podemos esperar que en un futuro se doble 'Digimon: Beatbreak' al castellano.

Digimon

'Digimon: Beatbreak' es la undécima serie de la franquicia y se están guardando todos los detalles sobre ella con bastante secretismo. El pasado 20 de diciembre se dejó ver su primer capítulo durante la Digimon Expo 2025 y tiene un enfoque bastante futurista que promete ser algo más "edgy" y cyberpunk. La serie se ambienta en el año 2050 en una línea alternativa, en la que las emociones humanas son la fuente principal de los Sapotama, unos aparatos de inteligencia artificial de los que nacen los Digimon. 

