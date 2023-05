'One Piece' capítulo 1061 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Se están calentando todavía más las cosas en Onigashima y parece que los duelos contra Kaido y sus seguidores están un poquito más cerca de llegar a sus desenlace. Todavía queda un poco para resolver las cosas y liberar Wano, pero mientras tanto tenemos una semana más por delante... y un capítulo nuevo de 'One Piece' en el horizonte.

Espadas y conflagraciones

Esta semana nos toca el capítulo 1061 del anime, y lo podremos seguir en simulcast través de Crunchyroll apenas un rato después de que se emita en Japón. Si queremos ver lo nuevo de 'One Piece' según está disponible en la plataforma, atención a las horas:

Podemos verlo el domingo 7 de mayo

En España a partir de las 11:00 am.

En México a partir de las 3:00 am.

En Colombia a partir de las 4:00 am.

En Venezuela a partir de las 5:00 am.

En Chile y Argentina a partir de las 6:00 am.

Cada vez nos vamos acercando más al final del Arco del País de Wano, y tenemos a los Sombrero de Paja, a los Piratas Corazón y a los Piratas de Kid enfrentados contra Kaido y Big Mom, con lo que las apuestas están cada vez más altas.

Si (por desgracia) vamos al día con el anime y se nos hace la semana cuesta arriba hasta el siguiente capítulo de la serie, la buena noticia es que ya tenemos varias películas de 'One Piece' disponible en streaming, con 'One Piece Film: Gold' y 'Estampida' disponibles en Amazon Prime Video y también 'One Piece Film: Red' disponible para alquilar en AnimeBox, por si echamos de menos más de Luffy y el resto de la tripulación.

