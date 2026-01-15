Ni 'Los pecadores' ni 'Una batalla tras otra'. La película que triunfó en Letterboxd en 2025 es este anime de acción y romance explosivo

El año pasado fue un hito tremendo para las películas de anime, ya que gracias al éxito masivo de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se han roto un montón de barreras en taquilla para el medio. Ahora bien, no fue la única gran película de anime que se estrenó, y con permiso de Tanjiro Kamado la que realmente se ha convertido en la triunfadora absoluta para los fans del cine ha sido 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze'.

Letterboxd ha hablado

2025 también fue tremendo para 'Chainsaw Man', que tras una primera temporada de anime que no convenció del todo y unos cuantos años de espera ha vuelto con fuerzas renovadas. 'El arco de Reze' ha demostrado que es una franquicia con muchísimo potencial, y gracias a una mezcla explosiva de drama, romance y muchísima acción con una animación punterísima, la película de 'Chainsaw Man' se convirtió en una de las grandes joyas de 2025.

El aprecio por la película de 'Chainsaw Man' no se ha quedado tan solo en MyAnimeList y en círculos más "otakus", también ha triunfado en Letterboxd. La red social que reúne a millones de cinéfilos ha nombrado a 'Chainsaw Man: El arco de Reze' como la película mejor valorada de todo 2025 por encima de otros bombazos del año como 'Los pecadores', 'Una batalla tras otra' o 'Marty Supreme', que se encuentran más por debajo en la lista.

"Hola a todo el mundo de Letterboxd. Ver que la gente de todo el mundo ha disfrutado de la película me hace muy feliz", ha dicho Kikonosuke Toya, la voz de Denji en japonés en un video para la plataforma, mientras que su actor en la versión en inglés añadía que "Como un espectador de toda la vida y un usuario de Letterboxd de hace muchísimo tiempo, esto significa muchísimo. Muchas gracias a todos"

'Chainsaw Man: El arco de Reze' se ha coronado con una puntuación media de 4,4 estrellas en Letterboxd. Como comparativa, en MyAnimeList tiene una puntuación de 9,11 sobre 10, siendo ahora el segundo mejor anime de la web tan solo por debajo de 'Frieren', mientras que en Crunchyroll tiene una calificación media de 4,9 y un 8,4 en IMDb. Así que aunque el impulso de 'Kimetsu no Yaiba' haya dejado a 'Chainsaw Man' fuera de los grandes premios, por lo menos se ha ganado el amor de los fans más cinéfilos.

En Espinof | La genial antología del autor de 'Chainsaw Man'. Una explosión de anime, ciencia ficción y amores poco convencionales que se puede ver en una tarde

En Espinof | Las mejores películas de anime de la historia que ver en streaming