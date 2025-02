El primer anime de 'El señor de los anillos' se la pegó en cines pero aún puede remontar: 'La guerra de los Rohirrim' se estrena en streaming esta misma semana

Warner no quiere deshacerse de la Tierra Media, y su primer paso para mantener los derechos de la obra de J.R.R. Tolkien un poquitín más fue 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim', la primera película de anime de la franquicia.

Por desgracia los números en cines no fueron muy alentadores, con lo que la película de Kenji Kamiyama se pegó tremendo descalabro en las salas y nos dejó con el peor estreno de toda la franquicia. Eso sí, quizás todavía se pueda salvar la situación en streaming.

A barrer lo que se pueda

De hecho, ''La guerra de los Rohirrim' ya empezó su andadura en streaming en diciembre, apenas un par de semanas después de que se estrenase en cines. En Warner vieron que no había cómo remontar esto y decidieron pasar a la acción con el alquiler y la venta digital.

Pero si aún la teníamos pendiente, esta misma semana 'El señor de los anillos: 'La guerra de los Rohirrim' llega a Max, aterrizando en la plataforma el próximo 28 de febrero.

No es ni de lejos la mejor entrega de la saga, pero 'La guerra de los Rohirrim' es una historia entretenida sobre uno de los momentos más importantes del Reino de Rohan. Y oye, aunque se la pegase en su momento en la pantalla grande, quizás termine siendo una de esas películas que se revalorizan en streaming simplemente por el hecho de estar ahí (y que además parece que ha calado bien con los fans de Tolkien más jovencitos).

Mientras tanto ya ha cumplido su principal objetivo: retener los derechos de la obra de Tolkien hasta que llegue 'The Hunt for Gollum' en 2026 para llevarnos de nuevo a la Tierra Media. Veremos si en el futuro Warner decide apostar de nuevo por la animación, aunque parece que este primer experimento no les ha terminado de convencer.

En Espinof | Todas las películas del universo 'El señor de los anillos' de Peter Jackson ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Por qué Peter Jackson cambió el final de 'El señor de los anillos', mejorando el original escrito por J.R.R. Tolkien en su mítica novela