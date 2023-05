'Psycho-Pass: Providence' ya tiene fecha de estreno en España: el regreso del anime se podrá ver en cines, pero hay malas noticias si somos fans del doblaje

Con los coletazos del décimo aniversario del anime se estrenó hace unos meses en Japón 'Psycho-Pass: Providence', que revive en pantalla grande la franquicia y tiene a sus fans bastante contentos. Mientras tanto por aquí estábamos un poco a verlas venir por si en algún momento la película saldría de Japón, y hace unas semanas Crunchyroll nos dio el bombazo de que efectivamente va a distribuirla a nivel internacional.

Un nuevo caso directo a cines

Sony y Crunchyroll dejaron claro que los estrenos iban a ir llegando durante el verano, y nos han dado una de cal y una de arena. La buena noticia es que ya hay fecha de estreno para España, y podremos ver 'Psycho-Pass: Providence en pantalla grande porque llegará a los cines el próximo 18 de agosto.

Ahora bien, lo que no queda muy claro es si solamente tendremos ese día (o esa semana) para poder verla en cines, porque no sería la primera vez que algunas películas de anime tienen un estreno extremadamente limitados y solo duran unos días en cartelera. Aunque ya que la distribuye Crunchyroll, si no nos da tiempo o no llega a los cines de nuestra ciudad, es posible que más adelante termine en la plataforma de streaming.

La parte "mala" es que parece que 'Psycho-Pass: Providence' solo llegará en japonés con subtítulos en castellano. Y es una pena, porque Crunchyroll venía apostando bastante con los doblajes de anime en España y sí que se lanzaron para los estrenos de 'Jujutsu Kaisen 0' y 'Suzume'... Pero se ve que los detectives de 'Psycho-Pass' no van a mover tanto al público y no se han querido mojar arriesgándose con el doblaje.

'Psycho-Pass: Providence' reúne a la inspectora Akane Tsunemori y a Shinya Kogami en un caso muy intrigante contra una organización paramilitar que trata de hacerse con los Papeles de Stronskaya, unos documentos que podrían destruir al gobierno japonés.

Por su parte, el anime de 'Pyscho-Pass' se centra en un departamento de policía que se encarga de detener a futuros criminales gracias a un sistema capaz de predecir el estado mental y la personalidad de cada individuo, y también las posibilidades de que vaya a cometer un crimen.