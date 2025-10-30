Rusia prohíbe la mayor base de datos de anime del mundo por su "contenido extremista LGBTIQ+", pero MyAnimeList no es su único objetivo

MyAnimeList (MAL, para los amigos) es hoy en día la mayor base de datos de anime del mundo, aunque también es una red social muy activa para los fans de la animación japonesa en la que los usuarios pueden catalogar qué series de anime y manga están siguiendo, cuáles tienen pendientes, compartir críticas, recomendaciones...

Se estima que hoy en día tiene más de 18 millones de usuarios registrados, pero los fans rusos se han quedado sin acceso a MyAnimeList porque el gobierno de Rusia les ha prohibido el acceso.

La T es de exTremista

Roskomnadzor, el comité de vigilancia de medios de Rusia, ha bloqueado oficialmente el acceso a MyAnimeList para los usuarios del país. Según la agencia, la plataforma "fomenta el contenido LGBTIQ+", algo que en estos momentos consideran "extremista".

Desde el 22 de octubre de 2025 ya no se puede acceder a la plataforma desde territorio ruso, como informan desde AnimeHunch. Y la razón principal de Roskomnadzor es que MyAnimeList publica de manera sistemática y habitual contenidos e informaciones que promueven relaciones sexuales y preferencias "no tradicionales".

Nunca se habría pensado que el yaoi era tan peligroso, pero para el gobierno ruso la prohibición de MyAnimeList está justificada por sus leyes federales para la protección de información. Desde Rusia mantienen que si MyAnimeList cumple con las leyes de su país y elimina todo el contenido que se ha marcado como "comprometido", se levantará la prohibición.

El anime parece haber atraído la atención del gobierno ruso (para mal) y se ha convertido en un nuevo foco de atención para los censores. El año pasado Roskomnadzor también limitó el acceso a jut.su, AnimeGO y YummyAnime, otras tres webs muy populares para fans de anime, y se especula que fue por la misma razón que ha puesto a MyAnimeList en el punto de mira.

Este mismo año han sido bloqueadas Anime Club, WikiAnime TV, and Amedia Online, aunque en el comité censor han estado muy ocupados y también se ha restringido el acceso a Wattpad y Roblox. En el caso de Roblox, se cumplió con la normativa rusa y la plataforma volvió a estar disponible en poco tiempo, aunque Wattpad ha ignorado las demandas del gobierno ruso de eliminar "la propaganda LGBTIQ+" de sus publicaciones.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2025... hasta ahora

En Espinof | El anime ha dejado de ser solo japonés: así de seria es la amenaza para su industria del tifón creativo chino