La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' casi tuvo un final diferente. El combate estrella de Yuta Okkotsu iba a ser más largo, pero se cambió por una buena razón

Lo bueno dura poco, y la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' se ha pasado volando. Eso sí, nos ha dejado con una introducción tremenda al Viaje de Aniquilación y de paso sus últimos episodios han sido absolutamente expectaculares.

En concreto, el episodio final con el combate entre Yuta Okkotsu contra Kurourushi, Takako Uro y Ryu Ishigori nos ha dejado algunas de las secuencias más impactantes de todo el anime. Pero originalmente iba a ser un poco diferente.

No hay por qué irse de madre...

Es cierto que el último episodio de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' fue un poco más largo de lo habitual. Pero lo cierto es que este último combate iba a ser incluso más largo: se iba a extender a lo largo de dos episodios.

Es un combate muy intenso entre personajes muy poderosos que despliegan sus poderes a saco, así que había material de sobra para expandirse... Pero el director Shōta Goshozono decidió centrarse en lo esencial y dejar un episodio que no baja el ritmo, como confirmó Megumi Ogata, la actriz de voz de Yuta en el anime.

"El director y el resto del equipo decidieron que si lo hacían como en un anime normal, se repartiría en dos capítulos, y el combate perdería su ritmo. Así que terminarías con escenas de personajes que solo se miran o se quedan ahí de pie con los brazos cruzados", explicó Ogata en una entrevista reciente. "Sentían que no encajaría con el estilo de 'Jujutsu Kaisen'. Querían que el combate se sintiese implacable, como una batalla que no se detiene".

Goshozono ha seguido su propio estilo para adaptar 'Jujutsu Kaisen', aún cuando se despega mucho del manga de Gege Akutami, pero nos ha dejado una temporada visualmente impactante y con una cinematografía impecable. Ha demostrado que no tiene miedo a salirse de las convenciones habituales de las adaptaciones, a pesar de que en Japón algunas de sus decisiones han sido bastante polémicas, pero en concreto creo que fue un acierto este cambio para el final de la temporada.

Al fin y al cabo, ha conseguido plasmar esa sensación imparable y agobiante de la pelea, con un ritmo que no decae y que te tiene pegado a la pantalla en todo momento. Y la pullita de Ogata hacia animes como 'One Piece', que se alargan como un chicle para rascar segundos de metraje, tampoco pasa desapercibida. A veces menos es más.

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