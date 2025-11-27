La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' revienta la taquilla japonesa y toma el testigo de 'Chainsaw Man', aunque reafirma una cruel verdad sobre los estrenos de anime

La llegada a cines de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' también ha marcado el inicio anticipado de la tercera temporada del anime de 'Jujutsu Kaisen'. Pero para tratarse de una película recopilatoria, el retorno de Yuji Itadori está funcionando de miedo y ha demostrado ser mucho más que un fenómeno de un día. Porque, tras tres semanas en la cartelera japonesa, 'Jujutsu Kaisen' sigue acumulando yenes como si no hubiera mañana.

El tercer rey de la taquilla

Primero llegó 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', después 'Chainsaw Man: La película - El arco de Reze’, y ahora la película de anime que ha destronado a ambas ha sido 'Jujutsu Kaisen: Ejecución'. Esta película resume a toda pastilla el Arco de Shibuya de la segunda temporada del anime y muestra un adelanto de la tercera, pero el gancho ha sido lo suficientemente jugoso para seguir atrayendo a los fans a los cines.

Tres semanas después de su estreno en Japón, 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' ya ha amasado 1,51 mil millones de yenes (8,34 millones de euros) con más de un millón de espectadores. En MAPPA lo tienen todo planeado para seguir atrayendo al público, porque han anunciado una ronda de regalos exclusivos, incluyendo un libro de arte, para quienes vean la película entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre... Así que podemos esperar que los números sigan creciendo.

Y eso que 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' aún no se ha estrenado en muchos territorios, porque en Estados Unidos no aterriza hasta el 5 de diciembre. En España consiguió hacerse con el segundo puesto de la taquilla en su estreno, quedando solo por detrás de 'Ahora me ves 3' y una recaudación de 598.161€, nada mal para una película recopilatoria.

Aunque, por desgracia, la taquilla no está siendo tan resplandeciente para todas las películas de anime. 'Scarlet' de Mamoru Hosoda se estrenó el fin de semana pasado y no ha conseguido atraer a los espectadores, logrando apenas rascar el quinto puesto de la taquilla.

Porque tanto 'Kimetsu no Yaiba' como 'Chainsaw Man' y 'Jujutsu Kaisen' tienen a su favor el pertenecer a franquicias de manganime muy asentadas. Y es que las películas de anime originales lo tienen complicado para ser un taquillazo masivo a menos que vengan respaldadas por el nombre de un gran director como Hayao Miyazaki o Makoto Shinkai... Y eso que Hosoda ya es un veterano que nos ha dejado varios clásicos estelares.

Aún así, es una tendencia que se sigue ampliando en los últimos años. Los taquillazos de anime vienen acompañados por el furor de los fans, si partimos de cero hay que mentalizarse para quedarse muy lejos de los millones de 'Kimetsu no Yaiba'.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las 21 mejores películas de anime de la historia que ver en streaming