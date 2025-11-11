La temporada 3 de 'Record of Ragnarok' confirma su fecha de estreno. Los dioses vuelven a la pista de combate de Netflix contra Nikola Tesla y Leónidas

Ya han pasado dos años desde que nos despedimos de la segunda temporada de 'Record of Ragnarok', aunque como ya sabemos el torneo épico entre dioses y mortales para decidir el destino de la humanidad todavía no ha concluido.

Aún quedan unas cuantas rondas por delante y Netflix nos ha ido dando pequeñas cucharaditas sobre el regreso del anime, pero parece que quiere cumplir su promesa de estrenar la tercera temporada este año.

Siguiente ronda, por favor

Tras un milenio decepcionante, los dioses han decidido "rebootear" la humanidad. Pero los mortales tienen una última oportunidad para defenderse con el Ragnarok, un torneo que enfrenta a dioses de diferentes mitologías con los humanos más notables de la historia... Y, si los humanos ganan, se permitirá que el universo continúe como hasta ahora.

Ya hemos visto unas cuantas rondas muy frenéticas que ha recuperado a personajes históricos como Buda o Jack el Destripador. Pero todavía tenemos unas cuantas rondas por delante y el regreso de 'Record of Ragnarok' está a la vuelta de la esquina: la tercera temporada del anime se estrena en Netflix el próximo 10 de diciembre.

La plataforma lo ha confirmado con un nuevo tráiler de los nuevos episodios y desde sus redes sociales, en las que también ha compartido un nuevo visual. Aún no se ha confirmado la duración de esta temporada, pero se espera que sea similar a las anteriores y ronde entre los 10 y los 15 episodios.

Lo que sí sabemos, basándonos en lo que se ha ido dejando ver en los tráilers es que esta temporada constará de tres rondas. La primera, que es la que se está mostrando más en los tráilers, enfrentará a Qin Shi Huang y a Hades, y las siguientes a Nikola Tesla contra Beelzebub y Leónidas contra Apolo.

Mientras tanto, el manga original de Shinya Umemura y Takumi Fukui todavía continúa en publicación y ya acumula 25 volúmenes recopilatorios. Y si echamos un vistazo al material por adaptar, todavía tendríamos suficiente para una cuarta o incluso una quinta temporada, aunque el final de 'Record of Ragnarok' se va acercando cada vez más a su desenlace definitivo.

