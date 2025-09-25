La temporada 5 de 'The Rising of the Shield Hero' ya está en marcha y el anime nos deja un amenazante tráiler para poner las cosas difíciles a sus héroes

HOY SE HABLA DE

The Rising Of The Shield Hero
Si nos gustan los animes isekai de fantasía, 'The Rising of the Shield Hero' ('Tate no Yūsha no Nariagari') ha ido probando ser de los más consistentes a lo largo de sus cuatro temporadas. Por ahora toca despedirnos del anime con el final de su temporada más reciente, pero como nos hemos quedado con unos cuentos frentes abiertos desde Kinema Citrus no han perdido el tiempo y ya han anunciado que hay más capítulos en marcha. 

No está todo resuelto

Con el final de la cuarta temporada se ha dejado ver un pequeño tráiler de la quinta temporada del anime para confirmar que ya está en producción, y el tono adelanta que no va a ser un arco fácil con un tono bien ominoso y amenazante. 

Parece que por fin aparecerá el Fénix para el enfrentamiento que se lleva cociendo desde hace varias temporadas, aunque la acción parece situarnos en un nuevo reino y Naofumi y sus aliados las van a pasar canutas.

Por ahora no se ha confirmado una fecha de estreno para la quinta temporada de 'The Rising of the Shield Hero', aunque en principio podemos esperar que sus responsables quieran seguir apostando por temporadas de unos 12 o 13 episodios. 

Siguiendo las anteriores fechas de estreno, es muy posible que 'The Rising of the Shield Hero' regrese hacia finales de 2026 o principios de 2027, porque los estrenos han sido bastante consistentes desde su segunda temporada. Aunque ahora nos toca estar pendientes de los anuncios que nos vaya dejando el estudio y cruzar los dedos para no perder a nadie por el camino. 

Mientras tanto, tenemos las dos primeras temporadas del anime disponibles en Netflix y el anime al completo en Crunchyroll.

