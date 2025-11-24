Últimos días para ver en Netflix una de las mejores películas de 'One Piece'. Una aventura musical que nos devuelve a la infancia de Luffy

Desde hace unos años las películas de 'One Piece' para cine vienen siendo un evento masivo que reúnen a millones de fans, y con 'One Piece Film Red' Toei Animation puso toda la carne en el asador para traernos un fenómeno musical.

La película más reciente de la saga llegaba en lo más alto de la ola del Arco de Wano, y además marcaba el regreso de Shanks el Pelirrojo después de unos cuantos años desaparecido del anime.

No falta nadie

'One Piece Film Red' lleva a Luffy y sus Sombrero de Paja al concierto de Uta, una cantante que se ha hecho mundialmente famosa en los últimos años y nadie se quiere perder el evento. Pero resulta que Uta es la hija adoptiva de Shanks, y un dramático evento en su infancia y la de Luffy marcó sus vidas para siempre.

Ya sabemos que en Netflix vienen apostando fuerte por 'One Piece' y cada vez tenemos más contenidos de la serie disponibles en la plataforma. Pero 'One Piece Film: Red' deja Netflix el próximo 30 de noviembre, con lo que apenas nos quedan unos días para poder verla si todavía la tenemos pendiente.

Es una aventura entretenidísima y con mucho corazón, además de un festival de cameos bien entretenido acompañado por unos números musicales pegadizos. Las canciones de Uta están interpretadas por Ado en la versión original en japonés, pero la versión española tiene también un doblaje espectacular para el que también se doblaron las canciones.

Con acción, humor, y una serie de combates alucinantes en los que no falta nadie. Y, de paso, nos llevamos alguna revelación sobre la familia de Shanks mucho antes de que llegase al anime y al manga. Un festival de fanservice que entra solo y que se encuentra entre las mejores películas de 'One Piece'. Y, lo bueno, es que 'One Piece Film Red' no desaparece del todo del mundo del streaming, ya que (al menos por ahora) seguirá disponible también en Amazon Prime Video y AnimeBox.

