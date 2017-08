'Juego de Tronos' supera su récord de audiencia con 'Botín de guerra' a pesar de la filtración sufrida por HBO

Estos días se está hablando mucho del hackeo que ha sufrido HBO. Varias series han sufrido los efectos del mismo, viendo cómo uno o varios episodios aún no emitidos han aparecido online. Sin embargo, 'Juego de Tronos' ha acaparado la mayoría de titulares, sobre todo tras la filtración -aunque no por los hackers- de 'Botín de guerra', el episodio emitido este pasado domingo. Lo normal hubiera sido que eso afectase negativamente a sus datos de audiencia, pero lo cierto es que ha roto récords, convirtiéndose en el capítulo más visto de la serie hasta ahora.

Con 10,2 millones de espectadores, 'Botín de guerra' ha superado por apenas cien mil televidentes los datos conseguidos por 'Rocadragón', el primer episodio de esta séptima temporada que contaba con la ventaja de que los fans se morían de ganas por ver algo nuevo de 'Juego de Tronos' tras estar más de un año esperando. Tiene muchísimo mérito, y aún más si nos echamos la vista atrás y vemos qué sucedió en otras temporadas.

Si nos fijamos en temporadas anteriores, tanto la quinta como la sexta temporada empezaron a lo grande con unos datos que solamente la season finale logró superar. Este año se estaba siguiendo esa línea al dedillo, pues 'Bajo la tormenta' se fue hasta los 9,27 millones de televidentes, mientras que 'La justicia de la reina' bajó un poquito más hasta los 9,25 millones de espectadores. No conviene descartar que haya quien lo viera por medios alegales y luego quisiera disfrutar del mismo en alta definición...

Ahora la duda está en saber cuál es exactamente el techo de 'Juego de Tronos' en cuestión de audiencias. Creo que no me equivoco al decir que eso no llegará hasta el episodio final de la serie, ya que cada temporada ha tenido más seguimiento que la anterior. La primera "apenas" consiguió 2,52 millones de espectadores de media en su primera emisión, mientras que la sexta ya había alcanzado los 7,69. Por ahora, todos los episodios de la séptima han superado holgadamente esos datos, por lo que seguro que nos esperan más récords en breve.

PD: Lo curioso es que cuando se filtraron los primeros episodios de la quinta el resultado fue el mismo: récord de audiencia con la season premiere. ¿Sale en realidad reforzada HBO de casos así? Ahora hasta parece que, por así decirlo, la cadena nos cae mejor.

Vía | Deadline