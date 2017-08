Primeras víctimas del hackeo a HBO: spoilers de 'Juego de Tronos' y episodios completos de otras series

Hace apenas unas horas saltaba la noticia de que HBO había sufrido un hackeo y que los responsables del mismo se habían hecho con 1,5 terabytes de información de la compañía. Era cuestión de tiempo que se supieran nuevos detalles de qué series habían sido afectadas exactamente. Todo apuntaba a que 'Juego de Tronos' era una de ellas y ahora se ha confirmado que 'Botines de guerra' ('The Spoils of War'), el cuarto episodio de su séptima temporada, ha sido una de las víctimas.

Eso sí, no esperéis encontrar el capítulo online antes de tiempo -se emite este próximo domingo-, pero sí un resumen muy detallado de lo más importante que va a suceder en el mismo. Está fechado en abril de 2016, por lo que todo apunta a que se trata de una completa guía que tenían David Benioff como D.B. Weiss a la hora de fijar lo que iban a contar exactamente en 'Botines de guerra'. Ya es suficientemente grave de por sí, pero es que aún hay más...

La cuestión es que 'Juego de Tronos' casi puede considerarse afortunada, pues también han aparecido online episodios completos de 'Ballers', 'Room 104', 'Insecure' y 'Barry', cuyo estreno no está previsto hasta el año que viene. A esta última sí que pueden hacerle mucho daño. Como es lógico, HBO está vigilando como un halcón estas filtraciones, pero cuando un archivo llega a las redes P2P, la batalla está perdida. La compañía ha lanzado este comunicado tras lo sucedido:

Hemos empezado a investigar inmediatamente el incidente y estamos trabajando con las fuerzas de la ley y compañías externas de ciberseguridad. La protección de datos es de máxima prioridad para HBO y nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que tenemos.

Lo que parece claro es que no van a poder que aquellos que realmente quieran encontrar el material filtrado puedan tener acceso al mismo más temprano que tarde. Además, hay otros archivos bastante pesados que aún no han podido ser comprobados a fondo y otro con contraseñas de la VP de Asuntos Legales de HBO, por lo que aún podríamos llevarnos varias sorpresas durante estos próximos días. Por mi parte, me niego a reventarme el próximo episodio de una de mis series favoritas, ¿y vosotros?

Eso sí, soy consciente de que es muy sencillo decirlo cuando lo que está disponible no es realmente el episodio, algo que sí sucede con otras series. Sin embargo, ya esperé cuando se filtraron los cuatro primeros episodios de la quinta temporada de 'Juego de Tronos' y pienso seguir en mis trece. Lo que sí me llama la atención es que los hackers no hayan pedido nada para no publicar sus hallazgos, por lo que nada puede hacer HBO para evitar que todo lo sustraído acabe en Internet.

Vía | Xataka