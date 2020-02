'Joker': Hildur Guðnadóttir es la primera compositora que gana el Óscar a la mejor música original en más de 20 años

La 92ª gala de los Premios Óscar pudo resultar aburrida durante gran parte de la noche pero, al final, dejó varios momentos memorables y será recordada como una de las más especiales de la historia. Ante todo por el inesperado triunfo de 'Parásitos' y los 4 premios para Bong Joon-ho, pero también por otros galardones como el recibido por otra extranjera en Hollywood, Hildur Guðnadóttir.

La islandesa llegaba a la ceremonia como favorita tras ganar el Globo de Oro (por primera vez premiaron a una mujer en la categoría de mejor banda sonora) y el BAFTA por la música de 'Joker'. Efectivamente, también se llevó el Óscar, convirtiéndose en la primera compositora que gana el premio en los últimos 23 años.

De hecho es la primera mujer que triunfa en la categoría de mejor música original tal como está formulada actualmente. A partir del año 2000, la Academia de Hollywood decidió unir en una sola categoría los galardones de mejor música para drama y para comedia.





La última compositora que ganó el Óscar fue Anne Dudley, en el apartado de música de comedia por 'The Full Monty' (1997). Antes que ella ganaron Rachel Portman, también en música de comedia por 'Emma' (1996), y Marilyn Bergman por 'Yentl' (1983) aunque su premio también estaba formulado de otro modo ("Best Music, Original Song Score and Its Adaptation or Best Adaptation Score") y fue compartido con Alan Bergman y Michel Legrand.

Solo siete compositoras han sido nominadas al Óscar en toda la historia de los premios de Hollywood. De hecho, los otros candidatos en los Óscar 2020 eran hombres: Alexandre Desplat for 'Mujercitas', Randy Newman por 'Historia de un matrimonio', Thomas Newman por '1917' y John Williams por 'Star Wars: el ascenso de Skywalker'.

En un galardón inevitablemente unido a las reivindicaciones feministas de los últimos años, Hildur Guðnadóttir concluyó su discurso con esas palabras: "A las chicas, a las mujeres, a las madres, a las hijas que oyen la música burbujeando en su interior, por favor, hablad. Necesitamos oír vuestras voces".

Una de las peculiaridades del trabajo de la islandesa es que compuso la mayor parte de la música para 'Joker' antes del rodaje, proporcionando a Joaquin Phoenix un material valioso para meterse en la piel del personaje e improvisar. El actor también se alzó con el Óscar, sumando las dos únicas estatuillas de la noche para 'Joker' (que aspiraba a 11, un récord en el cine de cómics).