Ha fallecido Valerie Perrine, pero siempre la recordaremos por ser una fuerza de la naturaleza en esta película basada en hechos reales por la que fue nominada al Óscar

Ayer se anunció la muerte a los 81 años de Valerie Perrine, una de esas actrices veteranas que estuvo presente en una buena cantidad de clásicos, siguiendo luego en aportaciones secundarias sólidas a lo largo de una larga carrera. También uno de esos casos donde Hollywood podía encapricharse con una actriz que destacaba para luego proceder a ignorarla en cuanto maduraba física y emocionalmente.

No era por falta de cualidades, ya que conseguía hacerse notar incluso en un rol que habitualmente habría acabado como marginal como es el que tenía en ‘Superman’, pero dota de cierta humanidad más allá de su apariencia. No obstante, su verdadero momento culmen en su carrera le llegó con la tormentosa ‘Lenny’.

Detrás de las risas

Perrine se vuelve fuerza de la naturaleza para colocarse frente a un inspirado Dustin Hoffman para ser casi el contrapunto de vista necesario para la película que Bob Fosse hace sobre el cómico Lenny Bruce. Un biopic complejo y lleno de claroscuros que se puede ver en streaming a través de MGM+.

Cansado de la comedia más amable que domina los clubs nocturnos, Lenny Bruce establece una personalidad abrasiva e incorrecta que le coloca hasta como objetivo de las autoridades, acumulando juicios y demandas por su humor. Mientras esto se produce, se mete en una tempestuosa relación con una fascinante bailarina erótica con la que contrae matrimonio.

Fosse rompe por completo expectativas en su tercera película como cineasta, distanciándose del género musical con el que se estrenó y también ganó el Oscar (’Cabaret’), que previamente le había dado la fama y la aclamación en el teatro. Sin embargo, la interpretación y el escenario siguen siendo fundamental para volver a indagar en la psicología intrincada y oscura de un personaje.

‘Lenny’: en el ojo del huracán

El retrato a Lenny Bruce se ha vuelto paradigmático de cierto biopic con pretensiones más artísticas, desde su fotografía en blanco y negro hasta vaivenes emocionales intensos aunque no melodramáticos. En cierto modo allana un camino que, por así decirlo, luego es llenado de baldosas amarillas por ‘Toro salvaje’, aunque ‘Lenny’ se sostiene y se explica también principalmente por la relación que la atraviesa.

Hoffman está claramente brillante como el influyente cómico, pero es la réplica caótica que pone Perrine la que termina de solidificar la potente ambición de la película, que no busca vanagloriar tanto como observan el ojo del huracán. Ambos actores fueron nominados al Premio Oscar, al igual que su director y la película, y es difícil replicarlo dada la asombrosa fuerza que mantiene dentro de su volátil carácter.

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