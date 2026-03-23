Ha muerto Chuck Norris, pero siempre lo recordaremos por protagonizar una de las películas de acción más ochenteras y majaras de la historia

Chuck Norris fue recordado en las últimas décadas previas a su muerte más como meme de indestructibilidad que como estrella de cine. No es que fuese algo inapropiado, ya que su fenómeno se concretó en periodos muy específicos, y sostenido en una imagen de rudeza maximalista que se prestaba al absurdo.

Raramente vas a encontrar a alguien que te defienda sus vehículos de estrella como clásicos comparables a los de otras grandes celebridades del género de acción de la época, pero no cabe duda que son representativas del tiempo en el que se hicieron. Hay pocas películas que condensen tanto a su estrella como a un momento cinematográfico y político como ‘Invasión USA’.

El último héroe contra la amenaza

Protagonizada e incluso co-escrita por el propio Chuck Norris, este despelote de acción explosiva y violenta puede sostener la reputación de ser una de las películas ochenteras más majaras de la historia, y se puede ver en streaming a través de Filmin y de MGM+. Tan perfecta para recordar al actor como la serie canónica para padres ‘Walker Texas Ranger’.

La estabilidad de Estados Unidos corre peligro, ya que a las regiones pantanosas del Sur llega el peligroso terrorista Mikhail Rostov escoltado por cientos de mercenarios extranjeros sin escrúpulos. Juntos buscan dar un golpe de efecto al país enemigo, aunque antes tendrán que eliminar al único hombre capaz de detenerlos, el ex-agente de la CIA Matt Hunter (para quitarse el sombrero el nombre, la verdad).

Joseph Zito ejerce de director artesano en este artefacto bien diseñado para erigir a Norris como la última salvación americana frente a una amenaza inminente. Premisa sencilla y suficientemente absurda para ser llevado por las enajenadas y ocasionalmente gloriosas formas del cine de explotación de la Cannon, que encuentra aquí un asentamiento de sus fórmulas efectivas.

‘Invasión USA’: todo por América

Podría abrazar incluso aún más cierta desvergüenza consciente de sí misma, y eso que hablamos de una película donde ya no se hacen intercambios con ametralladoras, sino con lanzacohetes. Pero hay cierta tendencia en impregnar el aura de ‘Invasión USA’ con seriedad ante la amenaza de la “escoria” extranjera que viene a romper la libertad que “representa” este país.

No cabe duda de que la película intenta explotar también el sentimiento patriótico e individualista de la Estados Unidos conservadora de Reagan, abrazando el pánico de una Guerra Fría intensificada. Es un poco lo que la convierte a ella, y por extensión a Norris, es un desquicie que es mejor tomar desde su faceta exagerada y divertida que por lo que verdaderamente defiende.

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