Hoy en streaming, una de las mejores películas de Sylvester Stallone, donde la acción se convierte en un cruel neo-western

El western es uno de esos géneros de implacable personalidad y fuerte influencia, marcando a muchas generaciones criadas durante el apogeo de este cine. De ahí que sus códigos se aprecien incluso en películas que parecen distanciadas en cuanto a género, sobre todo en lo que respecta a términos estéticos.

Hay neo-westerns muy marcados, con localizaciones rurales o desérticas y hasta empleo de sombreros muy definitorios para que no haya equívocos. Pero los duelos por la justicia y el control de un territorio amordazado por la barbarie, y personajes como un sheriff intentando pelear por lo correcto, se aprecian en reinvindicables joyas como ‘Cop Land’.

Tierra sin ley

James Mangold, que tiene en su ADN la esencia del western y la ha aplicado en películas tanto del Oeste como alejadas del mismo (’Logan’), lleva el género a una cinta de acción policial muy singular. Con un repartazo compuesto Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta y Harvey Keitel, la película se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Al otro lado del río en Nueva York hay un distrito conocido como la tierra de los policías, donde la criminalidad es baja porque todos los miembros del cuerpo que trabajan en la ciudad tienen el control. No precisamente por eliminar el crimen, sino aprovechar la connivencia del sheriff local para esconder bien sus trapos sucios bajo la alfombra. Cuando un policía desaparece tras un asesinato racista, supuestamente por suicidio, empiezan a aparecer sospechas sobre este barrio.

La manera de plantear este escenario y este conflicto bebe muchísimo de la esencia de muchos westerns donde el sheriff planta cara a malhechores, que nutre buena parte de las películas del género. Hasta la atmósfera que desarrolla ‘Copland’ acaba heredando mucho de ‘Sólo ante el peligro’, pero planteada en términos mucho más contemporáneos.

‘Cop Land’: oficio y contundencia

Mangold exhibe oficio artesano que luego desarrollaría en su carrera posterior, creando un drama adulto sólido y con músculo que lleva todavía con ambiciones autorales debido a su juventud. Pero aquí esas ganas de trascender tienen buenos fundamentos para convencer, tirando de clasicismo para que la historia tenga contundencia.

Era fácil tener dudas de una película así, especialmente con Stallone intentando ganarse prestigio y orientarse a premios eliminando su característica fachada de superhéroe de acción y ganando peso. Pero Sylvester logra estar estupendo, bien apuntalado por un reparto excelente que le espolea a llegar a cotas dramáticas que mostraba más en los setenta. Aquí crea no sólo una interpretación notable, sino que sirve de ancla para una de las mejores y más especiales obras de su filmografía.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia