'Regreso al futuro 2' imaginó un mundo distópico donde un millonario destruye la vida del ciudadano común. Para ello se inspiraron en Trump

Diez años después del supuesto futuro de 'Regreso al futuro', no tenemos coches voladores pero sí otros inventos que predijeron correctamente. Las gafas de realidad aumentada, los dispositivos para pagar sin contacto o las claves biométricas son solo un puñado de las cosas que aparecen en algún momento de estas películas y hemos normalizado, pero quizás la predicción más certera y ominosa llegó con la segunda película.

Los eventos de 'Regreso al futuro 2' son un tira y afloja entre Marty McFly y Biff Tannen, su archienemigo del instituto. En cierto momento, el lío temporal lleva a Marty a una versión alternativa de 1985 donde el peor escenario posible se ha hecho realidad. Biff es ahora algo mucho peor que el matón de su adolescencia: es un vanidoso millonario y uno de los hombres más poderosos del planeta, culpable de haber sumido al país en una distopía militarizada. Los manierismos, su nombre en rascacielos, su característica apariencia y actitud... ya en los ochenta a muchos el personaje les recordaba a alguien.

Tuvimos que esperar hasta el 2015 para que Bob Gale, guionista de las películas, le confirmara a The Daily Beast lo que algunos habían sospechado. Tannen estaba basado en Donald Trump, quien era por entonces conocido no por su presidencia, sino por su imperio inmobiliario.

"Cuando ves la segunda parte otra vez hay una escena en la que Marty se enfrenta a Biff en su oficina y hay un retrato enorme de Biff en la pared detrás de Biff, ¿hay un momento en el que Biff hace aquello de levantarse y poner la misma pose del retrato? Sí", bromeaba Gale sobre uno de los muchos momentos en los que tomaron de referencia la figura real. Trump no era un total desconocido a las cámaras en aquella época, ganándose cameos en todo tipo de series y películas, pero tener una crítica tan punzante como esta era poco habitual.

Pese a convertirlo en el villano de la película y en alguien extremadamente poderoso, hay algo que no se atrevieron a hacer. En otra entrevista del 2016 a Robert Zemeckis, el director de la trilogía, también confirmaba el parecido pero admitía los límites de la predicción que hicieron: "Nunca fuimos tan audaces como para sugerir que Biff habría sido el presidente. Nadie se lo habría creído. No pudimos poner eso en la película."

