De uno de los escritores más aclamados salió una disparatada comedia de ciencia ficción querida por Tarantino. Hoy puedes reírte con ella en streaming

Suelen haber rasgadas de vestiduras por parte de fans y ocasionalmente de autores originales cuando una adaptación acaba tomando una distancia considerable de la obra original. No es que interpretar el material de manera diferente acabe significando una mala película, aunque en ocasiones hay distancias siderales entre obras que casi hay que hablar de productos distintos. Casi se puede aplicar a ‘Un marciano en California’.

Una de las comedias de culto de Jerry Lewis en el momento donde estaba convirtiéndose en una de las grandes estrellas del cine de risas. Aquí protagoniza una payasa adaptación de una obra de ciencia ficción de Gore Vidal que deja una buena muestra del talento slapstick de su protagonista y que puede verse en streaming a través de Filmin.

El visitante que quiso estudiar la tierra

Los extraterrestres se encuentran orbitando cerca de la Tierra mientras hacen su estudio de la galaxia, incluyendo las peculiares costumbres de una raza que parecen considerar inferior. Es por ello que no mandan a uno de sus mejores agentes, sino a un peón más de la cadena para que estudie los comportamientos terrícolas y elabore un informe.

La obra de Vidal se concibió originalmente para televisión, y luego la adaptó al formato teatral para hacer una sátira bastante mordaz de la política y la sociedad Estadounidense en plena Guerra Fría. Un retorcimiento del miedo al comunismo así como a la paranoia general y un señalamiento a las cazas de brujas del McCartismo.

Poco de ese colmillo queda en la película final, llevada por un director artesano de “b-movies” como Norman Taurog que termina plegándose al carácter dominador de Lewis. El actor, de carácter difícil a la hora de colaborar en general y de ego considerable, ya estaba dirigiendo por aquel entonces y no dudó en llevar toda la obra a su terreno más cómico, casi de vodevil, reduciendo implicaciones políticas.

‘Un marciano en California’ y el slapstick de Jerry Lewis

Hay cierta examinación de las costumbres humanas, pero resulta al final lo de menos en un festival de gracias donde muchas aterrizan bastante. Humor con pantallas de fuerza o intentos de adaptación fallidos a los comportamientos humanos hacen del Lewis alienígena un buen material de sitcom.

Quizá no de para una película redonda, especialmente cuando las limitaciones presupuestarias relucen en este caso, pero con apenas 85 minutos consigue dejarte unos cuantos momentos de reírte a carcajada, porque Lewis domina el humor físico y el diálogo ágil. Quizá por esto Quentin Tarantino rescató esta junto a otros clásicos más recordados del cómico en una de sus múltiples retrospectivas en cines.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores comedias de la historia