Ha muerto Eugenio Martín, gran director español que se adelantó una década a Carpenter adaptando el relato original de 'La Cosa' con las estrellas de la Hammer

Eugenio Martín, uno de los cineastas más eclécticos del cine español, ha muerto a los 97 años. Responsable de una de las filmografías más únicas de la industria, su trabajo fue admirado por colegas como Álex de la Iglesia o Quentin Tarantino, de quien se dice que en 1997 alucinó en la proyección de Sitges de 'Pánico en el transiberiano' (1972), probablemente su película más conocida internacionalmente, en la que el protagonista de 'Barbarian', Justin Long se metía en un episodio de la serie 'Creepshow'.

De la ciencia ficción a Julio Iglesias

Martín, que en ocasiones firmó su trabajo como Herbert Martin, Martin Herbert o Gene Martin es especialmente recordado por la película protagonizada por Christopher Lee y Peter Cushing, una coproducción rodada en Ingles, también Telly Savalas, el mítico Kojak, Alberto de Mendoza, Julio Peña, Silvia Tortosa y Helga Liné. Fue un éxito de taquilla con una recaudación de26 millones de pesetas y 755.427 espectadores.

Algo más que la fuente de inspiración de 'Pánico en el transiberiano fue el relato Sci-fi de John W. Campbell 'Who goes Here', que había sido adaptado por Howard Hawks en 'El enigma de otro mundo' y posteriormente por John Carpenter en 'La Cosa', con la que comparte ambientes cerrados con un entorno exterior helado y monstruos alieníegenas congelados que toman posesión de los cuerpos de sus víctimas, más o menos cómo habría llevado al cine el texto la Hammer.

Su otro gran título de terror fue 'Una vela para el diablo' con Aurora Bautista y Esperanza Roy. Martín nació en Ceuta en 1925 y poco después se trasladó a Granada, fue ayudante de dirección de los británicos Guy Hamilton y Michale Anderson y también trabajó con el estadounidense Raymond Nicholas. Debutó con 'Despedida de soltero' en 1960, y se puso tras la cámara en icónicas producciones como el spaguetti western 'El precio de un hombre' y 'La vida sigue igual' con nada menos que... Julio Iglesias, según una de sus canciones.

También tuvieron popularidad en su momento 'Una señora estupenda', con Lola Flores o 'La chica del Molino Rojo' con Marisol. Su último trabajo, 'La sal de la vida', se estrenó en 1996. Entre otras de sus películas caben destacar 'Las Leandras' (1969), interpretada por Rocío Dúrcal y Alfrendo Landa y José Sazatornil. En su filmografía, los piratas, los zombies y los extraterrestres se mezclaron con los ídolos populares, conformando una filmografía inclasificable en la que sus filmes de horror cruzaron fronteras.