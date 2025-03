'Los aitas' es una de las mejores feel good movies de los últimos años. Una comedia luminosa que no deja de lado la miseria de sus protagonistas

Es imposible entender la comedia española de los últimos años sin tener en cuenta el nombre de Borja Cobeaga. Desde que debutase tras las cámaras con la simpática 'Pagafantas', Cobeaga ha dado buenas muestras de su talento tanto en títulos dirigidos por él mismo como en otros en los que se ha limitado a ejercer como guionista. Y es que él y Diego San José firmaron el libreto de 'Ocho apellidos vascos', la segunda película más taquillera de la historia en nuestro país.

Por mi parte siempre he preferido aquellos títulos en los que Cobeaga está más implicado. De sus películas me quedo, de largo, con 'No controles', mientras que en la televisión también brilló con especial intensidad en 'No me gusta conducir'. Ahora vuelve a la gran pantalla con 'Los Aitas', un largometraje con toques autobiográficos -él mismo ha dicho que el personaje de Juan Diego Botto está inspirado en su padre- que para nada es su mejor trabajo, pero sí una película notable a la que merece la pena dar una oportunidad.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

Un equilibrio delicado

Como vasco nacido en los años 80, el arranque de 'Los Aitas' me pilla de cerca, ya que el arranque de la película dibuja un escenario en el que ya había empezado a romper con la idea de tener un trabajo para toda la vida y que el capitalismo era el modelo perfecto para que todos prosperen. Curiosamente, ese inicio podría haber sido lo más dramático de la función y a la hora de la verdad sucede justo lo contrario, ya que seguramente sea ahí donde el humor tiene una presencia más marcada.

Y es que 'Los Aitas' no es para nada una comedia al uso y quien espere algo así se va a llevar una tremenda decepción. Cobeaga ya llevaba tiempo esquivando construir todo alrededor del gag y aquí va un paso más allá al construir una película que tiene mucho de feel good movie pero sin caer en los trucos más cansinos de ese tipo de producciones para conseguir crear un efecto de ternura en el espectador. Una de las claves para ello es nunca olvidar las miserias de sus protagonistas y que todo vaya creciendo a partir de ahí.

Algo habitual en ese tipo de relatos es que los protagonistas empiecen siendo personajes totalmente censurables y eso vaya atenuándose hasta el punto de que acaban siendo todo lo contrario. No negaré que algo de eso hay en 'Los Aitas', ya que el crecimiento personal de los cuatro padres resulta fundamental para que la historia que cuenta no se quede en la mera anécdota, pero Cobeaga sabe jugar muy bien con la naturalidad de situaciones un tanto peculiares.

Ya el simple hecho de que las madres de las niñas se dejen llevar y su irresponsabilidad obligue a que sean ellos los que las acompañen a un campeonato de gimnasia rítmica que va a celebrarse en Berlín deja claro que en 'Los Aitas' importa más la cercanía que la verosimilitud. Eso va creciendo paulatinamente dejándonos momentos especialmente inspirados como cuando buscan refugio en un hotel francés pese a no tener nada de dinero.

Sin embargo, Cobeaga mantiene siempre un fino equilibrio entre lo divertido y lo dramático, buscando siempre un punto de optimismo en una situación de lo más precaria. Ahí es el personaje de Laura Weissmahr, la gran revelación de la estupenda 'Salve María', quien realiza esa función de recordatorio constante de que puede que lo que cuente sea absurdo desde cierto punto de vista -del mismo modo que, salvando las distancias, muchos nunca llegaron a entender la propia premisa de 'Salvar al soldado Ryan'-, pero también que es algo vital para las niñas y que lo realmente importante aquí son ellas.

Todo ello buscando también un punto intermedio entre el hecho de que está contando la historia de unos padres ausentes y un tanto miserables pero sin caer nunca en el revanchismo. Al final, 'Los aitas' necesita que no odiemos a ninguno de ellos casi tanto como que la personalidad de todos ellos difiera, ofreciendo así una visión más ampliada y variedad sobre cómo se abordaba la paternidad a finales de los años 80.

Ahí Cobeaga da en la diana en la elección de los cuatro actores que encabezan la película. Todos ellos juegan muy bien en los límites de ser unos miserables sin que directamente provoquen el rechazo del público, amoldándose además también muy bien a los cambios que van experimentando a lo largo de una eficaz road movie que a la hora de la verdad está más pensado para ellos que para nadie más.

Eso sí que puede llevar a que haya algunos personajes que dejen con la sensación de estar ligeramente desatendidos por parte del guion, pero al final todos ellos son papeles satélites que solamente importan en función de lo que aportan a lo largo del viaje. Una vez dejan de hacer falta pueden desaparecer sin más y que todo siga hacia delante sin hacer paradas innecesaria. Y eso beneficia a una película con una duración tan ajustada que se pasa volando.

Es cierto que 'Los Aitas' no es tan divertida como uno podría esperar -el concepto de padre inútil que pasa de todo invita a pensar en una sucesión de cosas hilarantes que no llega a darse- y también que su vocación más crítica es un tanto reducida, pero dentro de las películas españolas recientes con espíritu de feel good movie, creo que es mi favorita de las que se han estrenado estos últimos años.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | Las 27 mejores comedias de la historia del cine y dónde las puedes ver en streaming