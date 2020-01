'El cazafortunas', un grato thriller romántico cuya mayor baza está en su reparto

Mirando mi calendario personal, de las series extranjeras que se estrenan en España esta semana, 'El cazafortunas' ('Gold Digger'), es fácilmente una de las más convencionales en cuanto al género e historia, si no la que más. Lo que no quiere decir que sea malo. La miniserie de seis episodios de BBC llega esta noche con doble episodio a Antena 3 tras su emisión en Reino Unido a finales de 2019.

Y voy a empezar por lo bueno: la gran baza que tiene la serie radica en su reparto. Aunque esto no es novedad teniendo en cuenta que la industria británica parece no producir actor malo. En esta ocasión nos encontramos con rostros habituales como Julia Ormond (a la que hemos podido ver últimamente en 'Ladies in black' y 'Forever') y Ben Barnes (antagonista de 'The Punisher', entre otros roles).

Julia es una mujer adinerada y en proceso de divorcio que el día que cumple sesenta años conoce a Ben, un joven copywriter con quien comenzará un tórrido romance. Los hijos (varones, la hija es más confiada) de esta, al ver la diferencia clara de edad, empiezan a sospechar que Ben puede aprovecharse de ella y sacarle todo el dinero.

Sospechas y advertencias que estarán presentes, de distintos modos, a lo largo de la serie influyendo en la relación entre Julia y Ben, con celos y desconfianzas, con el desgaste que ello supone. Además, los hijos intentarán también averiguar cuál es el plan de Ben, si lo hay.

Una miniserie que busca que juzguemos inmediatamente

Marnie Dickens escribe una miniserie que es bastante clara en sus intenciones y en lo que quiere contar. Esto hace que el desarrollo del primer episodio ande un poco apresurado. Ese "chico conoce a chica" pasa del tonteo al presentar a la familia en cuestión de unas pocas escenas, sin que dé tiempo a digerir qué está pasando.

Que el que no dé tiempo no quiere decir que no sea evidente. Dickens no se anda con medias tintas a la hora de escribir a Ben: entre el título de la serie y su actitud hacia Julia de "estoy yendo a por ti a saco" pero de mí mejor no te cuento casi nada. Que sea o no un cazafortunas es una sospecha que intenta sostener la serie, salvo por el hecho de que hace que te posiciones muy rápido al respecto.

Quizá lo más "original", por así decirlo, es el deseo de hablar del sentirse deseada a cierta edad. El problema es que esto no se presenta lo suficiente antes de que nuestros protagonistas se conozcan y empiecen su romance. Se desarrollará más tarde, con Julia encontrando su mayor apoyo en su hija Della (Jemina Rooper), frente a sus otros dos (Sebastian Armesto y Archie Renaux).

'El cazafortunas' es un thriller romántico de manual. Secretos, mentiras (o medio verdades), gente suspicaz, infidelidades, pasados traumáticos de los que no se quiere hablar y, por supuesto, giros. Dickens tampoco se rompe el coco y decide no salirse de los tropos del género, paseando continuamente por terrenos familiares.

Lo cual hace que sea una ficción grata, entretenida y que encuentra fácilmente a un público ávido de este tipo de historias. La pena es que se quede en ese terreno del pequeño culebrón sin mucho que aportar.