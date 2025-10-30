'El centro' es un efectivo thriller con sabor al espionaje más clásico. Una serie adictiva y muy sólida sobre lealtad, secretos y poder

Durante años, las historias sobre espionaje han sido terreno casi exclusivo de las grandes producciones internacionales, pero hay series españolas que se han atrevido a demostrar que el thriller de inteligencia también puede tener sello y mirada propia. Una de las más recientes es 'El centro', una ficción creada por David Moreno ('Fariña', 'El Inmortal') y dirigida por David Ulloa que se adentra en el universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para explorar los dilemas, las sombras y las lealtades rotas que se esconden tras los despachos del poder.

En sus seis episodios, combina acción, tensión y drama con un tono sobrio y realista que invita a mirar más allá del cliché del espía heroico. Lo que empieza como la investigación de un asesinato se convierte pronto en una carrera contrarreloj por descubrir una operación internacional y desactivar la amenaza que acecha dentro del propio sistema.

En el corazón del CNI

Uno de los grandes aciertos de 'El centro' es su reparto coral, que sostiene el relato con naturalidad y carisma. Juan Diego Botto encarna a Michelín, el veterano jefe de la Unidad Nacional de Inteligencia, un hombre intuitivo y experimentado que equilibra la frialdad del cargo con la pasión de quien cree en su trabajo. A su lado, Clara Segura brilla como Aitana Huarte, la directora del CNI, una figura poderosa y vulnerable a la vez. Y Elisabet Casanovas aporta energía y frescura, mientras David Lorente se consolida como una pieza clave en el rompecabezas central.

La serie, además, apuesta por una ambientación cuidada y una factura visual impecable. Con un guion inteligente firmado por Moreno, Raúl López Matesanz y Eva Saiz, 'El centro' avanza con ritmo y precisión, dosificando la información y revelando poco a poco los secretos que esconden sus personajes.

Espías y humanos

Más allá de la acción y el suspense, 'El centro' destaca por ofrecer una mirada íntima y casi documental sobre la vida dentro del CNI. Lejos de los tópicos, muestra cómo la rutina burocrática convive con la tensión de las operaciones y cómo las decisiones más pequeñas pueden tener consecuencias irreversibles. Se nota la mano de los asesores del propio servicio de inteligencia, presentes en los pequeños detalles -desde las destructoras de documentos hasta los protocolos de acceso- que aportan autenticidad y credibilidad a la narración.

Aun con algunos desequilibrios -como la subtrama periodística, que creo que está algo menos lograda-, la serie se sostiene por su verosimilitud y por su retrato humano. 'El centro' no solo habla de espías, sino de personas enfrentadas a sus miedos, sus errores y su sentido del deber. Con su tono sobrio, su ritmo calculado y sus personajes llenos de matices, es uno de los thrillers más interesantes de la ficción española reciente.

