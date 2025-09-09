'El club del crimen de los jueves' no inventa nada en Netflix, pero es un cine de tacitas estupendo y me ha convencido para quedarme a resolver más misterios

En un rincón tranquilo de Inglaterra, entre jardines bien cuidados y tazas de té, un grupo de jubilados se reúne cada semana. Pero a diferencia de otros abueletes que se juntan para hacer sudokus o crucigramas, los protagonistas de 'El club del crimen de los jueves' se dedican a resolver asesinatos. Una ocurrencia excéntrica que acaba convirtiéndose en un relato donde la intriga policial convive con la calidez que nos transmiten los personajes. Una mezcla de encanto y misterio clásico que se ha colado entre lo más visto estos días en Netflix. Y con razón.

Más que un simple whodunit, la película se acerca a conocer la vida de unos personajes que, lejos de rendirse al paso del tiempo, se enfrentan a él con ingenio, ironía y ternura. Y en un panorama cinematográfico tan poblado de thrillers sombríos y frenéticos, esta historia ofrece lo contrario, ligereza y un humor tan británico como entrañable.

El reparto lo sostiene todo

Si bien es cierto que la película no ofrece una trama innovadora -de hecho, es bastante formulaica-, el encanto de la misma no está realmente en lo que cuenta, sino en el elenco principal, que es el pilar del filme. Ver a Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie formando un equipo de detectives es una delicia y la gracia con la que interpretan sus papeles será con lo que me quedaré después de verla.

Aunque la trama pueda flaquear en algunas partes y el clímax se acerque a lo caricaturesco y predecible, la historia trasciende al misterio y es en realidad una celebración de la amistad a una edad avanzada. Y a ello se suma una ambientación cuidada, con escenarios acogedores y una puesta en escena que equilibra la elegancia británica con el aire lúdico de la propuesta.

La película consigue transmitirnos una sensación de confort muy marcada -y muy propia también de su director Chris Columbus- y nos convence de querer quedarnos a tomar el té y recopilar pistas.

Un tono amable y mucho corazón

Lejos de buscar la sorpresa -porque es consciente de sus virtudes y defectos-, 'El club del crimen de los jueves' apuesta por un tono ligero y entrañable. Y el resultado es más que aceptable. La narración juega con los códigos del género sin perder nunca de vista que lo más importante no es el misterio en sí, sino la forma en que sus personajes lo atraviesan. Y esa combinación de humor, ternura y pequeñas revelaciones convierte la experiencia en un entretenimiento cercano, perfecto para quienes buscan una historia sin mucho artificio pero con mucho encanto.

Al final, la película cumple con lo prometido: es un relato que no pretende revolucionar el género, pero que cumple por su calidez y la autenticidad de sus personajes. Puede que no alcance la sofisticación de los grandes thrillers ni la tensión de los clásicos de misterio, pero lo compensa con el corazón que tiene. Y eso, al final, es lo que hace que valga la pena verla.

