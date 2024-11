Los fans de la serie 'From' van a devorar esta película con Halle Berry luchando contra demonios que consagra a Alexandre Aja como maestro del terror

Ver la nueva película de Alexandre Aja es como ver tres temporadas de la serie ‘From’ comprimidas en menos de dos horas, además resolviendo la idea con solo una cabaña, un bosque y una madre que dice ver demonios. El punto de partida de ‘Nunca te sueltes’ tiene mimbres de una producción de Shyamalan —con puntos común con la reciente ‘Los vigilantes’— pero es solo una cubierta para un gran batido de terror con enfermedades mentales, traumas, sobreprotección maternal y paranoia sobre la existencia del mal.

‘Nunca te sueltes’ fue la película encargada de clausurar el último festival de Sitges, se desarrolla casi por completo en una remota casa ocupada por sólo tres personas: una señora sin nombre (Halle Berry) y sus dos hijos, Nolan (Percy Daggs IV) y Samuel (Anthony B. Jenkins). Tienen una serie de reglas que hacen que el primer acto parezca una variación de ‘Un lugar tranquilo’, otra historia de una familia que lucha contra el mal que rodea su santuario, solo que aquí en vez de no hacer ruido deben permanecer atados a una cuerda.

Esta está conectada a su cabaña y deben engancharse cuando salen a buscar comida o simplemente a disfrutar de la naturaleza. La madre les habla de un mal que les infectará si se desatan, pero sólo ella puede ver a esos demonios que, como la serie de MgM+, adoptan la forma de personas, en este caso seres queridos muertos, lo que hace que el trío permanezca atrapado en su cabaña con suministros cada vez más escasos. Como sólo ella puede ver las horripilantes criaturas, Nolan empieza a cuestionarse si son reales o tan solo alucinaciones provocadas por años de trauma.

‘Nunca te sueltes’ engaña pareciendo una de esas pelis postapocalípticas de supervivencia en el bosque con reglas como "no mires", "no hagas ruido", revelando una naturaleza menos catalogable que la de la película de Krasinski, y también ajena a otras tangenciales como ‘A ciegas’, ‘The Silence’ o ‘Llega de noche’. En realidad podría ser algo más parecido a una especie de ‘La mesías’ de terror, pero con varias sorpresas, aunque acaba resultando bastante más perversa de lo que parece a simple vista, con su aparente historia de amor familiar con niños enfrentados a un dilema doméstico.

El "renacimiento" evangélico y la desintoxicación

En realidad el último trabajo de Aja no se parece demasiado a nada reciente, pero sí nos sirve para recordar un pequeño clásico de culto como ‘Escalofrío’ (2002), la película que dirigió Bill Paxton, con la que tiene muchas cosas en común y haría un estupendo programa doble de cine religioso y paternidad. Algo que llama la atención en primera instancia es que, si bien su planteamiento permite adivinar ciertos resortes predecibles, no duda en librarse de los más obvios enseguida, para tomar decisiones difíciles e inesperadas bastante pronto.

Algunas situaciones relacionadas con los hermanos tienen incluso un cariz bastante turbio, confirmando una relación a lo Caín y Abel que a veces hasta parezca que tiene inspiración en el clásico de cine de terror infracomentado ‘El Otro’ (1972), aunque su desarrollo juega más con la ambigüedad del horror psicológico de películas con familias disfuncionales tipo ‘A las nueve cada noche’ o ‘El castillo de la pureza’, también familiar con la paranoia de un personaje obsesionado con conceptos cristianos del fin del mundo que hemos visto en otras más recientes como ‘Calle Cloverfield 10’ o 'Take Shelter’.

Como aquellas, ‘Nunca te sueltes’ sienta el cimiento de su conflicto en la posibilidad de que la obsesión del protagonista, que afecta a los que están a su alrededor, sea una amenaza tangible o esté solo en su cabeza, la diferencia con otros dramas más sutiles en su juego de realidad e imaginación es que en este caso la dualidad acaba no importando tanto como la forma en la que se contagia a sus familiares, la transmisión vertical del miedo a lo ‘El bosque’ de Shyamalan se convierte en un problema mayor y tiene más implicaciones para el mundo porque en una de las dos opciones hay un plan establecido que se cumple silenciosamente.

Dirección impecable y detalles macabros

Aja lleva el guion a su terreno, ofreciendo un film que se apoya sin miedo en recursos de horror gótico, sobrenatural o religioso, con una concepción visual que enriquece su escenario mínimo. Sin embargo, su película encaja más en una tendencia oculta del terror 2024, y es el de las madres afroamericanas solteras enfrentadas al mal, ya que tanto en ‘La liberación’, ‘Ellos: el miedo’ o ‘Mr. Crocket’ se reflejan sus dificultades para salir adelante, a menudo tras vidas turbulentas o adicciones, como las que arrastra el personaje de Halle Berry.

Una narrativa que puede estar asociada a un perfil propio de la comunidad en Estados Unidos, y que no aquí se plantea con simbolismos sencillos relacionados con la serpiente, el signo del pasado que no se puede borrar y regresa, la posesión como expresión del yo reprimido tomando el control, la madre diabólica, el pecado y conceptos evangélicos de contrición. La dinámica es jugar a la ambivalencia hasta el último minuto, lo que deja espacio a Aja para presentar sus criaturas y escenas de terror, pero es en los pequeños detalles en donde se tratan temas como el homeschooling o la transmisión del miedo entre generaciones.

Pero, más allá de que su argumento nos convenza o su resolución tenga mayor o menor trampa, Alexandre Aja sigue mostrando una competencia rotunda en todo tipo de proyectos de terror, desde el extremismo francés a encargos de gran estudio, sean remakes, ataque animal en vertiente festiva o tensa, incluso en el coming of age diabólico más inclasificable. Aja sigue mostrando una rotunda solidez como director con lo que le pongan delante. En ‘Nunca te sueltes’ visita la idea de la madre terrible, con reglas contra diablos, la sombra del colapso mental y ciertos momentos gore inesperados con una dirección impecable para una de las sorpresas errantes del terror comercial de este año.

