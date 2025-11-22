Hoy en Netflix, una de las películas de acción más brutales de los últimos años que sigue la escuela de '1917'

La etiqueta de "directa a vídeo" se aplica a menudo como apelativo para mostrar la poca calidad de una película, especialmente de una producción de ambición espectacular. Pero es justo en el mercado más pequeño (distinto del de "directo a streaming"), el que no subsiste de las salas del cine, el que es capaz de crear nichos donde la acción puede realmente desatarse e impresionar, dando películas como 'One Shot (Misión de rescate)'.

Una oportunidad para sobrevivir

Con un escenario limitado y un enfoque de plano secuencia ininterrumpido (o ilusión de ello) al estilo de ‘1917’, esta mezcla de acción y cine bélico moderno cuenta con una estrella total como Scott Adkins para llevar todo a los extremos más brutales. Una película arrolladora estrenada en 2021 que recomiendo recuperar y que se puede ver en streaming a través de Netflix.

Un escuadrón de élite de la marina norteamericana está en una misión encubierta, llevando a un peligroso y valioso prisionero a un nuevo emplazamiento tras estar en una prisión de la CIA. Pero el secreto se ve comprometido y su objetivo peligra, con un grupo de asaltantes atacando el recinto y obligando a los soldados a contraatacar.

La serie B aquí es evidente en los pocos lugares a los que puede moverse la cinta, algo debido no exclusivamente a ajustarse al plano secuencia, además de por el hecho de que sus estrellas no son de renombre a menos que seas un yonki del género. Pero es justo este rincón el que le permite desatar explosiones, tiroteos y peleas intensos sin preocuparse de apelar a cuatro cuadrantes de público.

Devoción pura por el cine de acción como sólo puede esperarse de algo de Adkins, que de la mano del director James Nunn se entregan al máximo a elaborar secuencias de alto octanaje y despliegue físico. Una apisonadora que acaba en una especie de callofdutyexplotation que, sin embargo, se disfruta de inicio a fin.

