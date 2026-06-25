‘La ironía del amor’ es la ‘Casi famosos’ para los que escuchaban indie en 2010. Yo lo hacía, así que por supuesto me ha encantado

De un tiempo a esta parte están surgiendo muchos títulos y nuevas voces desde Canadá que están dando lustre a lo que anteriormente era una escena independiente floreciente y sana, pero que ha quedado un poco reducida por la querencia a reducirse a algoritmo de Sundance. O a veces intentar ser la película de estudio media de antaño, pero realizada con pocos medios.

Realmente hay un espacio para intentar recuperar esos formatos ya desaparecidos junto con el cine adulto, como la comedia romántica o el coming of age en toque dramedia, y seguir desarrollando en el proceso una voz personal. Es más o menos lo que se aprecia en el intento de ‘La ironía del amor’ (‘Mile End Kicks’) de encontrar su propio espacio.

Pateando la escena musical

Chandler Levack escribe y dirige esta película que convierte el Montreal del año 2011 en un relato de época, donde la música, el descubrimiento personal y la crítica se entrecruzan de una manera que sabe tanto a película de estudio como a indie fresco. Una ‘Casi famosos’ con gafas de pasta que protagoniza Barbie Ferreira y que se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Estancada en una modesta revista musical como periodista freelance en Toronto, Grace decide mudarse a Montreal donde parece que está surgiendo toda la magia de una escena. Allí espera poder escribir un disco sobre ese disco de Alanis Morissette que tanto le marcó, aunque no pueda evitar distraerse con el extraño magnetismo de una banda local y su enigmático líder.

Si te suenan conceptos como “indie rock” y “Canadá” porque estabas siendo expuesto a esas cosas alrededor de 2010, la película ya tiene un gancho para ti. Si además estás familiarizado con “Ariel Pink”, los libros de 33 1/3 y la precariedad del periodismo musical, entonces ‘La ironía del amor’ parece bastante hecha a tu medida.

‘La ironía del amor’: movida del 2011

Lejos de caer en la nostalgia porque sí, de igual manera que su referente ‘Casi famosos’ o incluso ‘Movida del 76’, Levack coge su propio pasado de confusión queriendo triunfar escribiendo para Spin u otros textos musicales y observa las partes más incómodas. Tanto de un entorno donde la mirada masculina (y especialmente cretina) se impone como faro del que buscar aprobación como de algo tan particular como el choque entre lo anglo y lo francófono que se puede dar en Canadá.

Levack consigue hacer muy bien de nuevo (muy recomendable su ‘Me gustan las pelis’ que hace algo similar con la cinefilia de videoclub) ese arte de volver algo muy específico en un relato donde tiene cabida para casi cualquiera, y le enriquece la perspectiva. Tiene problemas a la hora de manejar elipsis para aligerar el paso del tiempo, pero tenemos a una protagonista intentando superar barreras autoimpuestas (y otras impuestas culturalmente) en orden de poder desarrollar su voz propia.

La relación con la música y las diferentes relaciones afectivas y románticas establecen un fabuloso marco para esta historia de madurez, así como de darse cuenta de qué caminos no merecen la pena ser recorridos. ‘La ironía del amor’ se vuelve así una película modesta y estupenda con su corazón tan incontenible y cínico como una canción de su admirada Alanis Morissette. Y con suficiente dentro para que quieras recuperar ese vinilo de Arcade Fire que conseguiste antes de que se pusieran a 35 euros de precio de salida.

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