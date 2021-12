'MacGruber': la leyenda regresa en una prodigiosa nueva serie con más carcajadas por minuto que nunca

Han pasado algo más de diez años, pero 'MacGruber' sigue siendo la cima del humor del siglo XXI. Desde entonces nunca nadie se ha esforzado tanto por hacernos reír hasta las lágrimas... hasta ahora. Porque Jorma Taccone, John Solomon, Will Forte y sus compañeros de reparto han vuelto. Y lo han hecho con todas las señas de identidad del grandioso personaje surgido de 'Saturday Night Live'.

El héroe anda suelto

El tiempo ha pasado para todos, no cabe duda. Porque la serie de 'MacGruber' arranca con un resumen musical a cargo de Maya Rudolph, la actriz que interpretó a la efímera esposa fallecida del protagonista. En sus algo más de dos minutos la actriz todoterreno nos recuerda todo lo que sucedió hace una década para refrescar memorias oxidadas, algo innecesario para quien ha visto la peli tantas veces como años han pasado desde su estreno pero que no le viene mal al nuevo espectador casual o accidental.

Aquella pequeña película surgida de unas raíces mucho más pequeñas y humildes creó un culto inmediato. Con cada nuevo visionado se encontraba una joya que había pasado inadvertida entre tantas carcajadas, haciendo de 'MacGruber' un auténtico arma de destrucción masiva cómica. Algunos, como Powers Boothe, ya no están entre nosotros, pero su espíritu permanece, aunque ahora los mayores aguanten algo mejor la risa delante de semejante individuo. Y eso se debe a que la nueva serie de Peacock sobre 'MacGruber' no puede ser más fiel al personaje. Para ello incluso recurre al vello púbico de su primer e inolvidable sketch en el show de Lorne Michaels, cómo no, productor de la serie.

Al bueno del Coronel Faith le sustituye ahora el general Barrett Fasoose, interpretado por Laurence Fishburne, y el villano de la película, Dieter Von Cunth (Val Kilmer) deja paso ahora a Enos Queeth, interpretado por un Billy Zane que sabe divertirse como nadie en estas fiestas. El resto del equipo, los esperados Kristen Wiig y Ryan Phillippe y la prometedora incorporación de Sam Elliott como Perry, un personaje que al final del primer episodio deja la primera "sorpresa" de una temporada que se presume antológica.

Y es que la primera aparición del viejo Mac no podía ser más personal. Si ya en la película de 2010 lo primero que oíamos era a un niño hispano gritando "chúpamela MacGruber', la presentación del personaje en su madurez entre rejas está a la altura de su legado: la carcajada está asegurada con cada frase, cada gesto, cada acción. Esta leyenda se ha mimado tanto durante todos estos años que apenas hay momentos de transición. Es más, han cargado de una desequilibrada carga emocional a un personaje más psicópata que nunca.

Las viejas tretas del personaje, su conocimiento de letales técnicas de combate, de evasión y, sobre todo, de incomodar al personal (algo en lo que Taccone, Solomon y Forte han dejado claro que no escatimarán), se mantienen intactas, provocando las situaciones más hilarantes de la temporada por mucho que los fans las hayamos esperando durante una década. Y esa contagiosa carcajada grotesca donde solo reina el caos y el absurdo se engrandece episodio tras episodio.

Más libre, más loca, con más rugidos de tigre en el diseño de sonido, más canciones de Vicki St. Elmo, salvaje y completamente gore, la serie de 'MacGruber' ha llegado a tiempo para encabezar las listas de lo mejor y más divertido del año desde su misma cabecera. Disfrutable como una secuela larga o dosificando un poco sus episodios (si es que alguien es capaz de hacer eso), la serie vuelve a confirmar a Will Forte como el ser vivo más gracioso del planeta.

La irrupción de 'MacGruber' en Peacock es una razón fantástica para no sucumbir ante el mal panorama global que se vuelve a presentar de cara a las navidades. Ya sabéis, protegéos, cuidaos los unos a los otros y disfrutad. Sobre todo con 'MacGruber'.