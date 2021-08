'¿Qué pasaría si...?' (1x03): un potente episodio que demuestra lo que puede dar de sí la serie de Marvel

Una de las cosas que más me estaba fallando de '¿Qué pasaría si...?', la serie de Disney+, es que la propuesta carecía de ambición a la hora de lanzar sus hipotéticos cambios del Universo Marvel. Algo que parece ir cambiando (no demasiado) con un tercer episodio en forma de peculiar misterio superheroico.

Por cierto, a partir de aquí spoilers del episodio 1x03 de la serie

Matar a un Vengador

Bajo el título de '¿Qué pasaría si... el mundo perdiese a sus héroes más poderosos?', la serie de Marvel se convierte en un ligero drama criminal de misterio y asesinato con la caza de un asesino en serie. Un asesino cuyas víctimas son especiales ya que son candidatas a convertirse en los Vengadores de Nick Fury.

Así, comenzando con el propio Tony Stark y continuando con Thor, iremos viendo una sucesión de asesinatos de los llamados a ser los salvadores del mundo en un capítulo que remezcla ese camino a 'Los Vengadores' (incluyendo el primer acto de la cinta de Whedon) con un toque de 'Fury's Big Week', el preludio de la película.

Pero, al contrario de lo que pudiera parecer, aquí no están siguiendo las líneas maestras de la película de turno. La llegada de Loki a la Tierra no viene tan motivado (bueno algo hay) por su deseo de gobernar en su frágil alianza con Thanos sino como venganza asgardiana. Esto dinamitará bastante un episodio que nos trae una gran escena de acción y la lástima por la corta duración de cada episodio.

Porque, de hecho, este es el primer episodio de la serie del que no me hubiera importado ver mucho más. O, por lo menos, una mayor disposición de metraje para desarrollar este Marvel alternativo. Sobre todo cuando se resuelve el misterio de quién mató a Los Vengadores y se plasma el sorprendente villano: un desquiciado Hank Pym (enfundado en su traje de Chaqueta Amarilla) que, con la voz de Michael Douglas, ha trazado su gran vendetta contra SHIELD.

Este mero hecho logra dar una nueva dimensión a este episodio en concreto, demostrando que no siempre una premisa debe ser el germen de la aventura sino que hay todo un pasado alternativo antes de estos hechos. Del pasado y del futuro porque ya sabemos que Los Vengadores más que unos personajes concretos son una idea... y Fury va a reclutar a otros héroes.

El camino a seguir

Tras unos episodios en donde no terminaba de estar convencido por esta propuesta de Marvel, en esta tercera entrega creo que por fin logran dar muestras de lo interesante y potente que puede llegar a ser la serie. Esto no quita que no tenga sus carencias en el guion y en el desarrollo de personajes, algo que se perdona un poco primero por la duración y luego porque llevamos 13 años viviendo en el UCM.

A pesar de que todavía faltan muchas cosas por pulir, creo que episodios como estos demuestran que '¿Qué pasaría si...?' puede dar mucho más de sí de lo que nos ha estado presentando hasta el momento. Habrá que ver si la tendencia continúa o si esta es una excepción a lo normal.