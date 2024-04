Christopher Nolan no quería hacer 'El caballero oscuro', y el motivo es más que lógico

Encasillarse en Hollywood es lo peor que le puede pasar a cualquier miembro de la industria. Un día te levantas y eres "un actor que hace superhéroes", "un director de thrillers de venganza" o te llaman por el nombre de tu personaje más conocido. A lo largo de los últimos años hemos conseguido ver a varias personas haciendo de todo para sacudirse de encima el estigma del encasillamiento (Daniel Radcliffe, Kristen Stewart, Johnny Depp), pero si alguien fue un maestro al respecto fue Christopher Nolan a costa de 'El caballero oscuro'.

¡Santos bat-encasillamientos, Batman!

Ha sido su hermano Jonathan el que ha contado, en el podcast Armchair Expert, que Christopher no tenía mucho interés por hacer 'El caballero oscuro' después de 'Batman Begins'. Y el motivo es más que lógico: "Estaba dudando sobre hacer otra. No quería convertirse en un director de películas de superhéroes". Quizá por eso, entre una y otra, se metió directamente en 'El truco final'... pero el Señor de la Noche seguía llamándole.

Estaba sentado con el productor Charles Roben y con Chris en plan "Tío, no seas un gallina. ¡Vamos a hacerla!". Y sabía que con el guion tenía el primer acto detallado, el segundo más o menos detallado y el tercero... uh, se le iba de las manos al final. Cuando tuvimos el guion hecho le dije "Esto va a ser genial. Es emocionante. Tenemos que hacer esta película". Y, al final, aceptó. Logró evitar que le encasillaran.

El miedo a hacer otra era lógico, pero no tanto para Jonathan: "Es como si hubiéramos construido un coche de carreras increíble y yo estaba diciendo 'Vamos a dar una vuelta. ¿No quieres hacer otra?'". Al final, dándole vueltas a las posibilidades ("¿Podemos coger los mismos personajes y cambiarlos ligeramente a otro género distinto?"), su hermano acabó aceptando. Eso sí, no crucéis los dedos por una cuarta parte, porque, sobre todo después del Óscar de 'Oppenheimer', no está por la bat-labor.

En Espinof: