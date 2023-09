"Es como un robot robando tu alma". Tim Burton se posiciona contra la inteligencia artificial que imita su estilo

"Los personajes Disney como si los hiciera Wes Anderson", "La IA se imagina a Ariel en una película de gángsters", "No te pierdas cómo sería Luffy en imagen real"... Seguro que en los últimos meses os habéis topado con un montón de titulares y artículos como estos, que destacan los logros de la inteligencia artificial generativa, capaz de crear imágenes o textos tras ser "alimentada" con una base de datos y que se encuentra en el centro de toda la polémica en la huelga de guionistas y actores. Bueno, pues Tim Burton ha dicho "Vale ya".

No mucha Inteligencia, pero muy Artificial

Si hace poco era Wes Anderson el que no se mostraba muy receptivo a los vídeos que imitaban su estilo ("Si alguien me manda algo parecido inmediatamente lo borraré y le diré 'Por favor, perdona, no me mandes cosas de gente haciendo lo mío'", comentó en The Times), ahora es Burton el que, tras ver varias imágenes generadas por IA que imitaban su estilo, se ha declarado frontalmente en contra de las mismas.

En una entrevista con The Independent, el director ha dicho con terror "¡Hicieron que la IA creara mis versiones de personajes Disney! No puedo describir lo que sentí. Me recordó a cuando otras culturas dicen 'No me saques una foto porque me robará el alma'". La Inteligencia Artificial va a estar en el centro del debate los próximos años, y mientras algunos creadores como Stephen King tienen curiosidad por lo que pueden dar al futuro, otros, como Burton, no quieren ni oir hablar de la rebelión de las máquinas.

"Lo que hace es absorberte algo. Roba de tu alma o de tu psique; eso es muy perturbador, especialmente si tiene algo que ver contigo. Es como un robot robando tu humanidad, tu alma", continúa Burton, al que, por cierto, según ha afirmado solo le quedan dos días de rodaje después de la huelga para terminar de una vez por todas 'Bitelchús 2'. ¿Cuándo podremos verla? Eso sí que es una incógnita que ni la IA puede revelar.

