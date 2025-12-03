El creador de 'Alien: Planeta Tierra' explica por qué Paramount se cargó su película de 'Star Trek'. El motivo es 100% Hollywood

Cada día tengo menos dudas de que en esta vida —o, al menos, con la industria que nos ha tocado lidiar— no podemos tener cosas bonitas. Si digo esto es porque, durante su participación en un nuevo episodio del podcast SmartLess, Noah Hawley, responsable de las celebradas 'Alien: Planeta Tierra', 'Fargo' y 'Legion', ha explicado cómo su propuesta para moldear un nuevo largometraje de 'Star Trek' terminó cayendo en saco roto después de un inicio prometedor.

Originalidad: La última frontera

En la conversación, Hawley habló sobre cómo después de firmar 'Lucy in the Sky' le picó el gusanillo de continuar creando para la gran pantalla pero con una mayor escala. Por supuesto, tratándose de Hollywood, el camino a seguir son las franquicias, y el neoyorquino tuvo claro cuál era su predilecta de todas las disponibles —que no eran pocas—.

“Me sumé al proyecto tras Lucy in the Sky. Pensé: ‘Vale, me gusta esto del cine, me gustaría hacer otra película, pero quizá quiero probar algo un poco más grande’. Ya sabes, todo son franquicias: Star Wars es guerra, Marvel es guerra. Pero Star Trek no es guerra, Star Trek es exploración, ¿verdad? Es gente resolviendo problemas siendo más lista que los demás”.

Con la licencia seleccionada, el siguiente paso fue empezar a dar forma a su aventura trekkie. Una que, todo sea dicho, era arriesgada en términos de estudio, ya que rompía por completo con la trilogía protagonizada por Chris Pine que había marcado el periplo cinematográfico de la saga durante los últimos años, sino una idea completamente original —lo cual, por algún motivo, no asustó a la gente de Paramount—.

“Fui, hablé con Paramount, les vendí esta idea original. No era Chris Pine, no era nada. Yo lo escribí, ellos dijeron: ‘Nos encanta, vamos a prepararlo’. Estábamos, ya sabes… yo iba a mudarme a Australia, estábamos reservando platós, lo que sea…Y entonces, ya sabes, como pasa en Hollywood, Jim Gianopulos, que dirigía el estudio en ese momento, dijo: ‘Voy a traer a alguien más bajo mi mando que se hará cargo del estudio de cine’".

Pero, claro, más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer y, para sorpresa de nadie, el nuevo encargado de la división cinematográfica de la compañía se cargó la 'Star Trek' de Hawley. Porque, si puedes tirar de plantillas, fórmulas y algoritmos, ¿para qué vas a hacer algo medianamente original?

"Y lo primero que hicieron fue matar la película original de Star Trek porque dijeron: ‘Bueno, ¿cómo sabemos que le va a gustar a la gente? ¿No deberíamos hacer una película de transición con el reparto de Chris Pine, jugar a lo seguro, ya sabes?’ Y así, básicamente, desapareció”.

A día de hoy, Noah Hawley no ha tirado la toalla y sigue abierto a llevar a buen puerto su propuesta. Algo me dice que no lo verán nuestros ojos...

