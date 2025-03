El creador de 'The Last of Us' ha aprendido a las malas a "no dar importancia" a los spoilers, y prefiere que HBO se preocupe de qué desvelar y qué no

En la era de la hiperconexión y la información a paladas a golpe de click, no tiene sentido tener un extra de recelo y dedicar demasiados esfuerzos a evitar que los spoilers sobre una producción audiovisual terminen siendo vox populi antes de tiempo. Esta es una lección que Neil Druckmann, creador de 'The Last of Us' y co-showrunner de su adaptación televisiva en HBO, aprendió a la fuerza.

De chill con los spoilers

Tal y como ha explicado en una entrevista con GameSpot, el padre de la criatura se dio cuenta de ello cuando 'The Last of Us: Parte II' fue víctima de unas filtraciones salvajes sobre puntos clave de su argumento meses antes del lanzamiento. Leaks que, no sé cómo, conseguí esquivar para llegar virgen a una de las experiencias más traumáticas que he vivido con un videojuego.

"Cuando se trata de decidir qué vamos a revelar o no, peleé con uñas y dientes cuando hicimos el juego, y al final todo explotó en mi cara con las filtraciones meses antes del lanzamiento. Así que he aprendido a no darle tanta importancia a eso.

Además, ahora tengo un socio creativo, HBO. En este caso, sigo un poco su liderazgo en cuanto a spoilers y lo que deberíamos mostrar o no mostrar. Y, de nuevo, lo abordamos como si lo estuviéramos haciendo por primera vez, asumiendo que el público no sabe nada, que no están buscando en Google lo que pasó en el juego".

Druckmann, además, ha asegurado que la mejor forma de aproximarse al proceso creativo es no pensando en el público en absoluto.

"Siento que la mejor manera de respetar al público es no pensar demasiado en ellos cuando estoy trabajando en lo que sea que esté escribiendo. De esa manera, puedo tomar la mejor decisión con la menor influencia externa posible y hacer las mejores elecciones internas para los personajes, la historia y el medio".

Está claro que la gente de HBO tiene una papeleta enorme con una temporada 2 de 'The Last of Us' que, de alinearse con su versión jugable, va a tener unas cuantas bombas narrativas con potencial de dejar a los espectadores primerizos con un buen dolor de cabeza. El 14 de abril sabremos por dónde han tirado Neil y su colega Craig Mazin.

