Dan Erickson, creador de 'Separación', sobre el especial navideño que le inspiró para crear la serie: "Recuerdo sentir tanto frío y miedo"

Las grandes series y películas se fijan muy a menudo en otras grandes series y películas. De hecho es bastante habitual encontrar claras referencias e inspiraciones, sobre todo cuando hablamos de géneros fantásticos como puede ser la ciencia ficción. Y el creador de una de las mejores series en emisión se fijó en una antología que, si bien ha vivido tiempos mejores, ha sido la que ha modelado las, digamos, distopías de lo cotidiano.

Estoy hablando de ‘Black Mirror’, serie de Netflix que lleva 15 años inquietándonos con sus historias sobre el impacto de la tecnología. Y hay un capítulo en concreto que sirvió de inspiración para Dan Erickson a la hora de crear ‘Separación’.

Blanca Navidad

Un episodio que, además ser considerado como uno de los mejores, extrañamente resulta ser el primer y único especial de navidad que tuvo la serie. Circunstancia dada por ser cuando se emitía en la británica Channel 4. De hecho, este es el último episodio de 'Black Mirror' antes de saltar a Netflix.

Protagonizada por Jon Hamm y Rafe Spall, 'Blanca Navidad' nos lleva por tres historias narradas por un par de compañeros de la cabaña en la que llevan unos años recluidos que empiezan a abrirse entre ellos sobre a qué se dedican y por qué están ahí. No voy a desvelar el giro del episodio, pero digamos que impactó bastante a Erickson, tal como reconoce en The New York Times:

“Recuerdo sentir tanto frío y miedo después de ver eso, esta idea devastadora de tener que experimentar esta soledad sin fin. Es esta pesadilla de salir corriendo por una puerta y entonces vuelves a entrar y te das cuenta de que estás realmente atrapado en este espacio limitado con esta clase de pesadilla lógica.”

El creativo hace aquí referencia a la escena de la primera temporada en la que Helly intenta escaparse, solo para encontrarse de nuevo en el mismo pasillo. Ese bucle que es un eco de lo que sucede en la vida de Matt y Joe. No es, eso sí, la única obra que le ha inspirado a la hora de construir la distopía laboral de Apple TV.

Entre sus referencias, Erickson también destaca ‘Cómo ser John Malkovich’, cuya planta 7 ½ le inspiró para las oficinas de Lumon; ‘Dark City’ con todas las preguntas existenciales que despliega la película de Alex Proyas; un increíble anuncio de una cadena de restaurantes que le inspiró para la cultura/religión de Lumon y, por supuesto, la obra de Kurt Vonnegut, en especial 'Cuna de gato'.

