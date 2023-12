Denis Villeneuve asegura que está "mucho más contento" con 'Dune 2' que con la primera parte y augura un retorno épico a Arrakis

La mera existencia de 'Dune 2' solo puede calificarse de apuesta gorda que podría haber salido fatal. Y es que Denis Villeneuve se lo jugó todo a una carta: que la primera parte funcionase. Él quería contar la historia dividida en dos para poder contar toda la novela y rodarlas al mismo tiempo para ahorrar costes, pero en Legendary le ofrecieron otro trato: podía hacer la primera y, al ver los resultados, decidirían si habría más. El 1 de marzo podremos ver, por fin, el resultado... y el propio director se está encargando de crearnos expectativas.

Send Dunes

Por mucho que nos sorprenda ahora que el tiempo ha pasado, en 2021 Villeneuve tuvo que luchar con Warner para que 'Dune 2' tuviera una ventana de exclusividad de 45 días en cines antes de aparecer en HBO Max. Desde entonces, los tiempos han cambiado (y mucho) en la empresa y no está nada claro que quieran seguir manteniendo este plazo para así beneficiar su exhibición en salas.

Y Villeneuve no puede estar más orgulloso de su obra, según ha declarado en la conferencia de prensa que ha dado en Corea meses antes de la película por, según él, pura impaciencia. "No diré que la película es perfecta pero estoy mucho más contento con la parte 2 que con la parte 1, y no puedo esperar a compartirla con los fans". Además, según ha comentado ya, y aunque probablemente se tome un descanso entre medias, ya está escribiendo 'Dune: Mesías' para terminar su trilogía de Arrakis.

"Siento que la película está más viva, va más allá en la relación entre los personajes, es mucho más intensa, y llega a unas emociones a las que no llegaba en la parte 1", comentó en Corea, caldeando el ambiente y creando hype tras el retraso provocado por la huelga de actores. ¿Funcionará 'Dune 2' bien en taquilla o, como su primera parte, acabará dependiendo de su rendimiento en HBO Max? Pase lo que pase, no cabe duda de que estamos ante algo muy especia-l.

