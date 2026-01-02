Durante 12 años de rodaje, 'Boyhood' estuvo a punto de romper su propia regla y fue a petición de la hija del director

En el mundillo del cine hay mil anécdotas curiosas que nunca llegan a la pantalla, pero pocas son tan reveladoras del proceso creativo como la de 'Boyhood', la película de Richard Linklater que se rodó durante 12 años en tiempo real para mostrar la vida y el paso del tiempo de sus protagonistas de forma auténtica.

La película, que sigue al joven Mason Evans y a su familia desde la infancia hasta la adultez, se ha convertido en una obra de culto por su honestidad y por cómo captura lo cotidiano con una sensibilidad única, sin artificios de guion ni giros dramáticos baratos.

El riesgo de romper la naturalidad por un golpe emocional

Pero lo que casi nadie sabe es que durante ese rodaje tan especial hubo un momento en el que la película casi toma un rumbo mucho más dramático y chocante. Resulta que Lorelei Linklater, hija de Richard y actriz que interpreta a Samantha (la hermana de Mason en la historia real), llegó a plantearle a su padre que matara a su personaje porque ella ya no tenía ganas de seguir con el proyecto después de tantos años.

La idea era que su muerte sería un punto culminante potente, un momento impactante con el que sacudir al espectador, pero Richard se negó en redondo.

La razón de Richard para no hacerlo no era simplemente capricho de director senior del barrio, sino una decisión estética profundamente pensada. Linklater tenía en mente un estilo muy particular para 'Boyhood', uno que evitara los golpes bajos narrativos y las tragedias grandilocuentes que estamos acostumbrados a ver en el cine convencional.

Él quería que la película fluya como la vida misma, con sus altibajos, sus momentos que no se gritan y sus silencios, en lugar de escenas que buscan arrancar lágrimas a toda costa. Un personaje sano que de golpe muere no encajaba ni con la filosofía del proyecto ni con la sensación de naturalidad que perseguía.

La propia Lorelei ha comentado más tarde que, aunque pedirle a su padre que matara a su personaje fue una idea que surgió de su cansancio con el proceso, también fue una experiencia intensa y hasta dolorosa formar parte de una película que, de una manera u otra, era parte de su propia vida.

"Demasiado dramático"

En una entrevista con The Guardian, el director comentó: "De repente (Lorelei) llega a la pubertad y todo cambia. Hastiada de participar en la película me preguntó si Samantha podía ser asesinada, de la misma manera que los personajes de una serie de televisión se desvían de la narrativa. Considerando que el rodaje periódico (de Boyhood) se asemejaba al de una serie de televisión, Lorelei habría estado tentada a solicitarlo. Aunque me dijo que su muerte sería 'memorable' para la película, insistí en que sería inapropiado. 'Eso es demasiado dramático para lo que tengo en mente'", le dijo a su hija.

Al final, Lorelei sí continuó con el proyecto hasta el final, y su personaje se va diluyendo de la historia a medida que crece, lo cual encaja con la vida misma: las personas entran y salen de la vida de uno de forma natural, sin necesidad de muertes espectaculares ni grandes explosiones narrativas.

Linklater quiso transmitir que el paso del tiempo y los cambios sutiles tienen más impacto que cualquier escena de drama extremo, y esa misma elección creativa es una de las razones por las que 'Boyhood' se siente tan sincera y memorable.

Foto de imdb.com

