Hoy en Netflix, una de las mejores películas románticas de todos los tiempos que cumple 30 años de su estreno

Una de las magias que posee el cine es capaz de emocionar cada fibra de nuestra ser, dejándonos creer en la ilusión aunque sea el ratito que dura el largometraje. Pocos géneros están sustentados en esa cualidad como el género romántico, aunque otro elemento fundamental del mismo sea que la magia no es estática.

Si nuestro cinismo crece, nuestra capacidad para creernos la sensiblería bonita desaparece. Al mismo tiempo, hay cintas románticas que parecen no quedarse en un mismo lugar, sino que evolucionan de igual manera que evolucionamos nosotros con los cambios en nuestra vida. De ahí que nunca haya dos visionados iguales de una película como ‘Antes del amanecer’.

Un día en Viena

Ya son 30 años manteniéndose como una de las mejores películas románticas de la historia. La película de Richard Linklater fue la primera en juntarle con Ethan Hawke, uno de sus mejores socios con el que acaba de estrenar ‘Blue Moon’. Con Julie Delpy forma una pareja única e inolvidable que se puede ver en streaming a través de Netflix (también a través de HBO Max).

En un tren por Europa la joven francesa Céline se fija de repente en un muchacho americano llamado Jesse. Él también se fija en ella, y da inicio a una conversación estimulante y hasta apasionante entre ambos. Ambos deciden bajarse del tren en Viena para pasar un día juntos y luego seguir a sus respectivos destinos, creando una relación momentánea que nunca olvidarán.

Linklater vuelve a desarrollar este talento único para hacer películas en las que quedarse a pasar el rato. No en un sentido necesariamente lúdico, sino que los ratos de conversaciones y pequeños momentos acaban acumulando una experiencia enriquecedora para el espectador de igual modo que lo hace para los personajes, a los que acompaña con muchísimo cariño.

‘Antes del amanecer’ y las cualidades mutables

Es una película con cualidades que nunca se quedan cristalizadas en ámbar, sino que se aprecian de manera diferente con el paso del tiempo. A ello contribuye la existencia de dos películas que abordan esta relación desde ángulos y filosofías distintas, pero ante todo lo marca lo que el espectador traiga consigo al ver estos momentos de intimidad.

Nadie las hace realmente como Linklater, capaz de mantener una excelencia inefable e imperturbable aunque la experiencia siempre esté cambiando. Sin que la película varíe realmente. ‘Antes del amanecer’ es una de sus obras maestras a la hora de calibrar la textura humana y cinematográfica de manera que estás quedando un rato con gente desconocida, pero a la que acabas conociendo como si estuvierais juntos de toda la vida.

