"Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer". Pedro Almodóvar agradece la defensa del polémico póster de 'Madres paralelas' tras la censura de Instagram

A simple vista podría parecer que Skynet y sus Terminators han tenido un enfrentamiento con Pedro Almodóvar, pero la realidad es mucho menos divertida. Resulta que Instagram tiene un problema con los pezones y cuando se publicó el póster de 'Madres paralelas', su sistema decidió que vulneraba las normas y lo eliminó. Afortunadamente, la sensatez humana se ha impuesto y el polémico cartel ya circula libremente por Internet.

El algoritmo y el pezón

Tras el final feliz, el propio Almodóvar ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos los que han salido en defensa del polémico cartel. A continuación puedes leer su carta, publicada en Twitter por el hermano del cineasta, el productor Agustín Almodóvar:

Efectivamente, el algoritmo de Instagram prohibió que se compartiese el póster de 'Madres paralelas' debido a ese pezón a punto de derramar una gota de leche materna. El autor del diseño, Javier Jaén, envió una protesta por la censura a Instagram, propiedad de Facebook, y la compañía aceptó su solicitud, permitiendo la publicación del cartel en la red social. A través de The Associated Press, la empresa ha pedido disculpas y aclara que la obra de Jaén chocaba con sus reglas contra los desnudos.

"Sin embargo, hacemos excepciones para permitir desnudez en ciertas circunstancias, como cuando hay un claro contexto artístico", informa la compañía en un comunicado público. "Por tanto, hemos restaurado las publicaciones que compartían el póster cinematográfico de Almodóvar en Instagram, y lamentamos realmente cualquier confusión causada". Por su parte, Javier Jaén ha revelado que Almodóvar estaba tranquilo con la polémica, comentándole que lleva en el mundo del cine "mucho antes de Instagram, y seguirá haciéndolo también después de Instagram".

Jaén ha aprovechado la controversia para defender el cartel y criticar la política de Instagram/Facebook: "Esta es probablemente la primera imagen que vi cuando nací. Una compañía como Instagram dice que mi trabajo es peligroso, que la gente no debería verlo, que es pornográfico. ¿A cuánta gente le está diciendo que su cuerpo es malo, que su cuerpo es peligroso? Dicen que su tecnología no puede diferenciar el contexto. Me da igual. Entonces cambiad vuestra tecnología".

Recordemos que 'Madres paralelas' ha sido seleccionada para inaugurar el Festival de Venecia, el próximo 1 de septiembre. Protagonizada por Penelope Cruz, Milena Smit, Rossy De Palma, Aitana Sánchez-Gijón y Israel Elejalde, entre otros, tiene como fecha de estreno oficial el próximo de 10 septiembre en los cines españoles.