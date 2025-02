Los Hermanos Russo confirman que Marvel ha pisado el acelerador con 'Vengadores: Doomsday' y 'Secret Wars'. "Puede que sobrevivamos... o no"

Ya han pasado seis años —sí, tanto— desde que el Universo Cinematográfico de Marvel alcanzó su punto álgido poniendo fin a la Saga del Infinito con la bárbara 'Vengadores: Endgame'. Ahora, con el proyecto cinematográfico de Kevin Feige de capa caída a nivel creativo, La casa de las ideas ya está cocinando su nuevo evento de la mano de sus viejas confiables: los hermanos Russo.

La pareja compuesta por Joe y Anthony —Russo, obviamente— ya están sumergidos de lleno en la producción de las próximas 'Vengadores: Doomsday' y 'Vengadores: Secret Wars', que deberían llegar a nuestras salas de cine los próximos cursos cinematográficos 2026 y 2027... si el rodaje no termina costándole la vida a sus máximos responsables.

Back to back

Y es que, según han confirmado a Deadline, el dúo de cineastas rodarán del tirón ambos largometrajes. Así lo ha asegurado Joe.

"Todo se rodará en Londres, las estamos rodando prácticamente una tras otra, es mucho trabajo otra vez, puede que sobrevivamos o no, ya veremos. Pero estamos muy emocionados con ello. Hemos encontrado una manera de abordar la historia que creemos que será un desafío para el público y también para nosotros en su ejecución. Y eso nos emociona, es lo que nos hace levantarnos cada día para hacerlo".

Por supuesto, una de las dudas que hay sobre la mesa es si llegaremos a ver personajes de la saga X-Men o Deadpool en las nuevas aventuras de los vengatas; cuestión que Joe decidió esquivar con un "¿Quién sabe? No lo sé. No sé a quién veremos. Todavía no lo sé" y que su hermano Anthony abordó con cachondeito, añadiendo que "Si cierras los ojos y usas tu imaginación, puedes ver a quien quieras. A quien más te guste".

Según Joe Russo, "En esta película podría aparecer cualquiera dentro del universo Marvel", y para poder averiguar quienes serán los héroes y villanos marvelitas que se pasearán por el multiverso, sólo tendremos que esperar un par de años —o a las filtraciones de rigor que nos vamos a ir comiendo con patatas—. Por lo pronto, ya sabemos que Robert Downey Jr. hará acto de presencia, y me da que no será el único veterano...

