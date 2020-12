"Indiana Jones y Star Wars son una estupidez. Si eres adulto y te gustan, ve al médico". Albert Serra

La conversación del mundo audiovisual ha girado con fuerza sobre la avalancha de anuncios realizada por Disney en su Investor Day. Tanto es así que parecía que no existiera nada más y, obviamente, las críticas no iban a tardar en llegar. Lo que muchos seguro no esperaban es que las críticas más duras vinieran de la mano de Albert Serra, director de cintas como 'La muerte de Luis XIV' o 'Liberté'.

Serra tiene muy claro que franquicias tan populares de Disney como 'Indiana Jones' y 'Star Wars' son un estupidez, contenido orientado a los niños, siendo preocupante que un adulto disfrute con ellas. En concreto, estas fueron sus declaraciones en Versió RAC1:

Disney propone un contenido estúpido. 'Indiana Jones' es una estupidez, y 'Star Wars', también. Son cosas infantiles. Para niños. Una persona adulta a quien le guste vale más que vaya al médico. Es elemental.

Es una lástima que las formas utilizadas por Serra tapen cualquier tipo de reflexión que pueda extraerse de sus palabras.Y es que cuando hacer unas declaraciones en esa línea, tú mismo debes ser consciente de que parece una simple provocación en lugar de querer señalar algo productivo. Porque siendo justos, es verdad que el cine más enfocado al público adulto -y no estoy pensando en la industria pornográfica- ha sido dejado de lado por un amplio sector del público.

Dicho esto, Serra sí que mantiene la esperanza en un futuro mejor para el séptimo arte en el que, según él, serán las propuestas más incómodas las que lleven la gente a las salas porque el resto ya se pueden disfrutar desde la comodidad de tu casa: