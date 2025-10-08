Malas noticias para los fans de 'Predator'. Su última película tiene una indignante diferencia con el resto de la saga

Desde su estreno en 1978, 'Predator' ha pasado por todo tipo de vicisitudes (incluyendo un enfrentamiento frontal con 'Alien'), pero siempre ha sido un festival de gore, sangre y aventuras violentas para mayores de 18 años. Incluso en la película animada que Dan Trachtenberg estrenó este año, 'Predator: Asesino de asesinos', la violencia era la protagonista y pudimos ver auténticas burradas en pantalla. Sin embargo, la racha se ha terminado.

Predator Junior

'Predator: Badlands', la séptima película de la saga, será la primera, sin tener en cuenta 'Alien vs Predator', que no esté destinada a mayores de 18 años (la clásica "R"). De hecho, la calificación por edades que ha conseguido en Estados Unidos es PG-13, o lo que es lo mismo, "recomendada a mayores de 13 años", lo que asegura que han bajado el nivel de violencia, tacos y sangre al mínimo posible. Su productor, Ben Rosenblatt, ha explicado en IGN por qué han tomado esta decisión que no ha sentado bien a los fans. Con razón.

Veremos dónde acaba, pero nuestra esperanza es que pueda ser una PG-13 que pueda sentirse como una R. Y, la verdad, esto va de poder ampliar el público para una película como esta. No tenemos ningún humano en la película, así que no tenemos ninguna sangre de color rojo. Así que esperamos que eso juegue a nuestro favor. Vamos a ir tan fuerte como posiblemente podamos dentro de estas limitaciones, y creo que podremos hacer cosas increíblemente espantosas. Pero en otros colores aparte del rojo.

Es como cuando el videojuego 'Carmageddon' creyó que podía evadir la calificación cambiando la sangre roja de los atropellos por sangre verde de zombis, vaya. A la espera de ver hasta qué punto pueden estirar el PG-13, el productor también ha aclarado otra duda en Bloody Disgusting: el momento en el que transcurre la historia. "Pasa muy en el futuro, después de todo lo que sabemos del universo de Alien, Weyland-Yutani, Predator y 'Alien vs Predator'. Esto es lo más lejo que hemos ido". Y en el futuro, aparentemente, nadie puede ver tu sangre roja...

