Es una de las mejores comedias de los últimos años: una gran mezcla de juegos y crímenes de los directores de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' que puedes ver en streaming

La lúdica y entusiasta propuesta de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' es, incluso con sus limitaciones, un agradecido soplo de aire fresco tanto en los blockbusters arquetípicos como en la fantasía medieval de corte más serio (a veces de forma autoimpuesta). Y muestra también el adecuado timing divertido y la habilidad para crear aventuras que involucran atracos u otros crímenes de los directores.

Aunque más que mostrarlo, lo reafirma. John Francis Daley y Jonathan Goldstein salieron bien parados de un aparentemente innecesario reboot como el de 'Vacaciones', que al final poco tenía que envidiar de la original y sabía reírse de sí mismo. Pero donde realmente mostraron sus habilidades e inquietudes es con una de las comedias americanas más deslumbrantes y refrescantes de la última década: 'Noche de juegos'.

Cuando la partida se tuerce

Orquestada en torno a un grupo de amigos que se reúne cada semana para socializar y entretenerse con diferentes juegos, pero terminan metidos en una de esas películas de noche loca donde todo lo que puede torcerse lo hace a lo grande, la segunda película del dúo es uno de esos pequeños salvavidas que de vez en cuando se lanza hacia la comedia original con presupuesto no despreciable. Una estupenda mezcla de juegos y crimen que se puede recuperar en streaming en HBO Max y en Amazon Prime Video.

En el centro del grupo de amigos está la pareja interpretada por Jason Bateman y Rachel McAdams, competitivos por naturaleza y con ganas de formar una familia pero con dificultades para concebir. Sus partidas semanales se trastocan con el regreso del hermano de él, un carismático y relajado Kyle Chandler que se empeña en fardar de sus éxitos y que quiere hacer una noche para la historia orquestando una noche de misterio con secuestro. No espera en absoluto que vaya a producirse un giro de los acontecimientos donde el grupo va a tener que resolver otros misterios para intentar sobrevivir.

Suena todo muy sencillo para llamar la atención, pero 'Noche de juegos' es una de esas películas hecha de manera fenomenal en todas sus áreas. Empezando por unos personajes bien planteados desde el guion, desde los principales a los secundarios (que lejos de ser meras comparsas tienen unos arcos cuidados como si fuesen ellos los protagonistas de su propio relato), y son llevados al siguiente nivel por un reparto excelentemente escogido que se lo pasa en grande durante el trayecto.

'Noche de juegos': entusiasmo contagioso

Y el entusiasmo es contagioso. La improvisación da para buenas situaciones y chistes que son bien distribuidos durante el metraje. A un misterio que tiene el grado suficiente de intriga se le suma un fantástico ritmo desde la dirección, que sabe moverse entre personajes sin que se pierda fuelle y que ofrece momentos de realización notables. Es una de esas películas donde se nota que se han dignado a darle un presupuesto digno para que puedan realizar secuencias dinámicas, que no tengan que ser impulsadas únicamente por la frescura de los actores, como puede ser un divertido y tenso "juego de la pelota" hecho en un (falso) plano secuencia que funciona de maravilla.

Desde esos detalles evidente a los más pequeños, realizados con un montaje elegante y activo (pero no agotador), se nota que Daley y Goldstein han contado con recursos para darle un toque diferente y sea atractiva tanto por lo visual como por la intriga. 'Noche de juegos' no parece gran cosa hasta que ves cómo usa bien sus piezas, cómo no pierde frescura en ningún punto y cómo te estás riendo hasta con un perro bañado de sangre. Tiene medido bien el grado entre canalla y accesible, y es la clase de película que la comedia actual necesita para no caer en la irrelevancia absoluta dentro de la dieta actual de producciones de Hollywood.

