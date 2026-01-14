"Si muestras demasiado, da menos miedo". Los creadores de 'Industry' explican los orígenes del nuevo villano de la serie

La cuarta temporada de 'Industry' se ha estrenado con una energía renovada, después de desmontar su propio formato, con Pierpoint vendido por partes, el parqué cerrado y los protagonistas desperdigados. Ahora le toca reconstruirse desde la política, los medios, las finanzas y lo que su creador resume como "un montón de basura corporativa". Con ese espíritu, la serie de HBO vuelve con mucha ambición, nuevos personajes y un clima de thriller corporativo adulto que mira con descaro al universo de 'Michael Clayton'.

Nuevos jugadores en el tablero

Tras invitar a algunos al rodaje de la serie en 2025, Konrad Kay y Mickey Down mencionaron casualmente 'Michael Clayton' como una de las inspiraciones de esta nueva entrega, lo que disparó las expectativas. Kay lo recuerda entre risas y resignación en unas declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter: "De verdad nos vamos a arrepentir de esa maldita cita de Michael Clayton. La gente va a comparar esta temporada con la película, algo que nunca quieres que pase".

La temporada 4 presenta nuevos personajes y, entre ellos, destaca Whitney Halberstam (Max Minghella), que se presenta como una figura difícil de clasificar. Mickey Down explica que "es un personaje que solo podría existir en la recalibración del programa; no encajaría en el ecosistema de Pierpoint". Y también explica que su diseño es esquivo: "Es algo así como una abstracción por diseño, y no puedes ubicarlo del todo".

Según Down, el equipo tuvo material para mostrar su pasado familiar, pero lo descartaron: "Como en toda buena película de terror, si se muestra demasiado del monstruo, parece menos aterrador".

Una pieza clave del trasfondo de Whitney es su origen humilde, algo que Down admite como esencial dentro del tablero: "En Estados Unidos, tu historia comienza cuando empiezas a contarla… Eso es muy distinto comparado a cómo funciona el Reino Unido", explica. Allí, según el guionista, "tu historia comienza el día que naciste, en el lugar donde naciste, con la gente con la que naciste, y es bastante difícil escapar de eso". En esa tensión entre clase, ambición y cinismo se mueven tanto él como Henry (Kit Harrington), un privilegiado al que Whitney observa con una mezcla de crítica y utilidad.

Esa dinámica conecta con Tender, la empresa que vertebra la temporada. Down la describe como una metáfora del protagonista: "La identidad de Whitney es tan soluble como la de Tender, y la empresa es una metáfora de cómo funciona su psique". Su futuro pende de un hilo:

"Está al filo de la navaja entre entre ser un éxito rotundo o un fracaso épico", dice, recordando que en este ecosistema "no eres un criminal si tienes éxito; en realidad eres un emprendedor".

La gracia es que todos (menos Harper) están incentivados por ver triunfar a Tender, lo que añade capas de ironía al asunto.

Por otro lado, la conversación también abordó la relación que hay entre sistemas de clases en la industria cultural. Down fue directo al comparar Hollywood con Reino Unido: "No creo que nos hubieran dado esta oportunidad en Inglaterra. Básicamente, tuvimos que ir a Estados Unidos para hacerlo", explica. Gracias a la conexión entre la BBC y HBO, lograron superar esa barrera de credenciales: "En HBO la sensación era de que no importaba, habían escrito algo interesante y genial, y podían hacerlo con nuestro patrocinio".

Al final, esta vuelta de tuerca no solo ha sido temática, sino logística. Kay reconoce que fue ha sido el rodaje más exigente hasta ahora: "Teníamos que iluminar y rodar a veces ocho o nueve páginas al día, lo cual es una locura para una serie de televisión", recuerda. Ese caos estructurado define también la energía de esta temporada, capaz de reinventarse sin perder su esencia, con los mismos personajes brillantes, entornos despiadados y una ambición sin límites.

