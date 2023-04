Es una de las películas de ciencia ficción más épicas del siglo XXI pero casi no se hace por culpa de Brad Pitt: llega a Disney+ el trabajo más divisivo de Darren Aronofsky

Desde hace tiempo que Disney+ tiene la costumbre de añadir los viernes varias películas de catálogo a la plataforma. No todas las semanas hay títulos que merezca la pena destacar, pero en esta ocasión me ha llamado la atención que al final vamos tener disponible allí en streaming 'La fuente de la vida', seguramente la película más divisiva de Darren Aronofsky. Y sí soy consciente de que también es el autor de 'Madre!'

Un proyecto muy querido que casi se derrumba

Estrenada en 2006, 'La fuente de la vida' era un proyecto muy querido por Aronofsky que estuvo a punto de venirse abajo por culpa de Brad Pitt. ¿El motivo? Estaba previsto que el actor encabezase el reparto, pero se echó atrás a última hora, se fue a hacer 'Troya' y la película estuvo a punto de colapsar. Tras hacer varios cambios en el guion, reducir su presupuesto a la mitad -de 70 millones de dólares a 35- y cambiar de protagonistas -unos entregados Hugh Jackman y Rachel Weisz se entregan en cuerpo y alma-, se convirtió en el primer trabajo de su director desde que deslumbrase al público con 'Réquiem por un sueño'.

Lo cierto es que resulta muy difícil describir 'La fuente de la vida' sin contar más de la cuenta de lo que sucede en ella, ya que Aronofsky mezcla aquí, entre otros elementos, ciencia ficción, metafísica, fantasía, romance, épica, historia y drama para dar forma a una película que no es para todos los gustos. Algunos la adoran y llegan a considerarla una obra maestra, pero otros acabaron tan desesperados con ella que no dudan en situarla como la peor película de su director. Por mi parte, me encuentro en un punto medio, ya que aprecio su ambición y el enorme despliegue de Aronofsky, pero a la hora de la verdad no logro conectar con ella, algo bastante importante en una cinta en la que lo emocional está en el centro del relato.

'La fuente de la vida' fue un sonado fracaso comercial en el momento de su estreno, ya que tuvo unos ingresos mundiales de apenas 16 millones de dólares. Lanzarla en Estados Unidos durante Acción de Gracias demostró ser un error, hasta el punto de que a duras penas logró colarse en el Top 10. El hecho de que la crítica también estuviera muy dividida -apenas tiene un 52% de valoraciones positivas en RottenTomatoes, mientras que en Metacritic se conforma con una nota media de 51 sobre 100- tampoco ayudó.

Suele decirse en todos los casos, pero lo mejor es verla por uno mismo y sacar tus propias conclusiones, ya en el mejor de los casos puedes encontrar una obra fascinante que te va a dejar una marca imborrable, y en el peor, tendrás que reconocer que al menos has visto algo con identidad propia y que no duda explorar a fondo lo que propone.

