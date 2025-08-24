Peter Weir tuvo una muy loca idea para una de sus mejores películas: colocar cámaras en el cine para que la audiencia fuera parte de ella

En la industria del entretenimiento, se han utilizado varias técnicas para hacer que el espectador se sienta parte de la historia que está viendo, y no sólo hablamos de películas en 3D o de personajes que rompen la cuarta pared en la pantalla, sino de ideas que, aunque no se llegaron a realizar, definitivamente hubieran sido un parteaguas en el mundo del cine.

Si de historia del séptimo arte hablamos, 'El show de Truman' es una obra maestra, dirigida por el australiano Peter Weir, es una de esas películas que se te quedan grabadas. Su premisa: la vida de un hombre grabada 24/7 sin que él lo sepa, es ya de por sí impactante, pero lo que pocos saben es que su director tenía una idea aún más loca para hacer que el público se sintiera parte de la historia.

Weir quería difuminar la línea entre el espectador y el protagonista, para ello, propuso una idea revolucionaria: instalar cámaras en las salas de cine de todo el mundo. El plan era que, en un momento crucial de la película, la proyección se detuviera y la pantalla se llenara con la imagen de la gente que estaba viendo la película en ese mismo instante.

El plan secreto de Peter Weir

La idea era crear un momento de sorpresa y confusión, haciendo que cada persona en la sala se convirtiera, aunque fuera por unos segundos, en un personaje de su propio "show". Una maniobra de este tipo no solo habría roto la cuarta pared, sino que habría puesto a los espectadores en una situación similar a la de Truman, enfrentándose a la incómoda revelación de que estaban siendo grabados.

Aunque esta ambiciosa idea nunca se llevó a cabo por cuestiones técnicas y de presupuesto, muestra la mente genial de Weir y su obsesión por el tema de la vigilancia y el control en la sociedad moderna. Además, es un recordatorio de que, a veces, las ideas más atrevidas del cine están más cerca de la realidad de lo que pensamos.

Foto de latimes.com

