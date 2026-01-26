Ni siquiera una alianza entre Guillermo Del Toro, Tom Cruise y James Cameron ha sido capaz de llevar al cine este clásico de la literatura de terror

Solo un cineasta con la pasión, la sensibilidad, la creatividad y las capacidades artísticas de Guillermo Del Toro sería capaz de llevar a la gran pantalla un clásico como el 'Frankenstein' de Mary Shelley haciendo gala de unos resultados tan notables como los mostrados por el largometraje producido por Netflix y estrenado hace cosa de tres meses. Pero hasta una mente como la del Mexicano puede encontrarse con retos que, a priori, parecen difíciles —por no decir imposibles— de superar.

Una producción cósmica

De hecho, la infructuosa gesta a la que me estoy refiriendo no solo ha sido afrontada por Del Toro, sino por una alianza que debería ser infalible compuesta nada menos que por él mismo, James Cameron y Tom Cruise. Ahora bien, cuando tenemos en cuenta que el proyecto que no consiguieron llevar a buen puerto y que sigue en tierra de nadie desde hace cosa de 20 años es la traslación al cine de 'En las montañas de la locura', la cosa cobra sentido.

Cualquiera que se haya adentrado en los oscuros e inabarcables rincones de la obra de H.P. Lovecraft sabrá que, el horror cósmico en general, dentro de su abstracción y su gusto por los conceptos inabarcables para las pobres e ínfimas mentes humanas de sus protagonistas, es un subgénero literario harto complicado de traducir en imágenes. No obstante, en el caso particular que nos ocupa, esta dificultad alcanza límites insospechados.

Pese a ello, Del Toro, devoto de la obra del escritor de Providence, decidió jugársela y rubricar un guión junto a Mattew Robbins en un ya lejano 2002. Años más tarde, después de que el proyecto estuviese almacenado en la nevera mientras su máximo responsable atendía otros menesteres como 'Hellboy', James Cameron decidió dar el paso y subirse al barco como productor, con Tom Cruise como principal candidato para protagonizarlo. Palabras mayores que no sirvieron a Universal Pictures para darle luz verde.

Y es que, para llevar al cine 'En las montañas de la locura', Guillermo Del Toro y su equipo requirieron un presupuesto de 210 millones de dólares que echó para atrás a la compañía, haciendo que el mexicano diese el salto a Warner Bros. para dar forma a su genial actioner en clave kaiju 'Pacific Rim', para el que contó con 190 millones de dólares que se tradujeron en 411 en taquilla. Sin duda, una jugada maestra.

Por lo pronto, parece improbable que lleguemos a ver una adaptación de este clásico, que lleva ya 95 años impreso. Las últimas noticias que tuvimos sobre él llegaron de la mano del propio Del Toro, que anunció su interés de materializarlo de la mano de Netflix en una versión más "pequeña y extraña" para, después, permitirnos ver una prueba de CGI creada por ILM hace cosa de diez años con criatura tentacular incluida.

Dicen que la b es lo último que se pierde.

