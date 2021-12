Guillermo del Toro está dispuesto a rescatar 'En las montañas de la locura' para Netflix con una versión "más pequeña y extraña"

Mucho ojo, amantes del terror, porque parece que los astros se han alineado y estamos más cerca que nunca de ver uno de los grandes proyectos jamás realizados que el maestro Guillermo del Toro tiene guardados en un cajón desde hace más de una década: su ansiada adaptación cinematográfica de 'En las montañas de la locura' de H. P. Lovecraft.

Un pasito más cerca

Durante una entrevista en el podcast 'The Kingcast' —que, si no habéis escuchado antes, os recomiendo encarecidamente—, el cineasta ha confesado que este fue uno de los primeros proyectos que presentó a Netflix tras cerrar un acuerdo de varios años con la plataforma en 2020: "Intenta adivinar cuáles fueron los primeros que presenté. Fui al armario y encontré 'Monte Cristo' y 'Mountans of Madness'. Esos fueron los que presenté primero".

En el programa, del Toro confirmó su interés a resucitar el proyecto, pero no sin antes pasar por un proceso de reescritura para ajustar el material a su visión actual. Una más contenida y "extraña".

"El guión que coescribí hace 15 años no es el que haría ahora, así que necesito hacer una reescritura. No sólo para reducir la escala de algún modo, sino porque por aquél entonces estaba intentando ampliar la escala con elementos que la hiciesen, de algún modo, capaz de encajar con la maquinaria de un estudio. Cosas de blockbuster. Y creo que ya no necesito eso. Puedo apuntar a una versión más pequeña, esotérica y extraña en la que recupere algunas de las escenas que se dejaron fuera. Algunas de las grandes set pieces que diseñé, por ejemplo, no me apetecen. Ya las he hecho antes, me apetece ir en una dirección más extraña. Sé que algunas cosas van a permanecer. Sé que el final que tenemos es uno de los más intrigantes, raros y perturbadores, y hay unas cuatro set pieces de terror que adoro en el guión original".

El viaje de 'En las montañas de la locura' de Guillermo del Toro ha pasado por numerosos altibajos, incluyendo una superproducción truncada con grandes nombres involucrados que terminó echando para atrás al estudio vinculado al proyecto. Así habló el director y guionista sobre ella el pasado 2017.

"Pensábamos que lo teníamos hecho. Eran 150 millones, Tom Cruise y James Cameron produciendo, ILM haciendo los efectos, aquí está el arte, este es el concepto, porque creía de verdad que el terror a gran escala podía ser genial... pero hubo diferencias de opinión; el estudio no creía que fuese así. La calificación R fue lo que lo hizo [ser cancelado]. Si hubiese sido PG-13, o yo hubiese dicho que era PG-13... Soy todo un Boy Scout, debería haber mentido, pero no lo hice".

El señor del Toro tiene pendiente el estreno —tardío— de su 'El callejón de las almas perdidas', que llegará a salas españolas el 28 de enero de 2022 —en EE.UU. se estrena el próximo 17 de diciembre—. Cruzo los dedos porque el próximo largometraje en el que se embarque sea 'At the Mountains of Madness'.