'Star Wars': los directores originales del spin-off de Han Solo recuerdan su despido y afirman que "si solo das al público lo que esperan, acabarán decepcionados"

Cuando comenzó el nuevo universo expandido de Star Wars bajo el ala de Disney, además de una nueva trilogía secuela había varios spin-offs planeados a la vista. Uno de ellos era una historia de origen sobre Han Solo dirigida por Phil Lord y Chris Miller, aunque el dúo creativo terminaron abandonando el proyecto y hasta ahora habían evitado dar detalles sobre su tiempo en la producción.

Después de tan solo unos meses al frente de la dirección de 'Solo: Una historia de Star Wars', Lord y Miller fueron despedidos sin mucho bombo. El proyecto no se quedó huérfano demasiado tiempo y [Ron Howard](Ron Howard revela que su película de Star Wars se titula 'Solo: Una historia de Star Wars') terminó dirigiendo el spin-off de Han Solo, que tras numerosos re-shoots y problemas en la producción se convirtió en una de las películas más caras de la saga y también en una de las peor recibidas.

Hasta ahora, el dúo no había hablado sobre su despido del proyecto y se habían citado diferencias creativas para justificar el por qué desde Disney y Lucasfilm se había prescindido de ellos. Lord y Miller todavía no quieren dar demasiados detalles ni hablar mal del estudio, pero parece que por fin han decidido dar su versión de los hechos.

"Obviamente hay dos versiones de cada historia. Y con cada éxito que es muy público, también hay muchas cosas que no salen a la luz y muchas decepciones", dijo Miller en 'The Business podcast'.

"Tan negativo como fue el final de 'Solo', y con lo terriblemente poco entendidos que nos seguimos, la memoria que nos queda es de la genial colaboración que hubo", continuó Miller. "Rodamos unos 90 días de la película, no se nos puede quitar esta experiencia (...) y tuvimos una etapa muy productiva con todos los departamento, y somos mejores cineastas por ello".

Todavía es un secreto bien guardado por qué finalmente fueron despedidos, pero ciertos rumores apuntan a que Miller y Lord querían darle un toque nuevo a la franquicia. Sin embargo, desde Lucasfilm no estaban muy contentos con su enfoque y se optó por un tono más cargado de fanservice y guiños nostálgicos a las películas clásicas.

"Si solo das al público exactamente lo que esperan y un poco de fan service, acabarán decepcionados. Van a estar en plan... Es que yo ya me sé esto", comentó Lord. "Tienes que averiguar que es lo que todavía no saben que quieren, tienes que ir dos pasos por delante".

"No puedes ir con miedo", añadió Miller. "No creemos en el miedo a los fans. Aunque supongo que hay gente ahí fuera que están intentando ganar en el mercado y seguir una fórmula. Están intentando ganarse los beneficios cuatrimestrales de una compañía, pero una compañía no hace películas ni escribe canciones."